Зачем подключили к газу заброшенные многоэтажки в Кызылорде

Автор ролика подчеркивает, что дом фактически пустует и стоит в полном запустении.

— К дому, находящемуся в таком состоянии, еще в прошлом году подвели газ, не проведя никаких ремонтных работ и не обеспечив выполнение необходимых требований. В этом доме проживают всего две семьи. Чтобы подключиться к газу, им требуется как минимум 800 тысяч тенге. Поэтому люди не могут позволить себе подключение. Я не понимаю: если газ сюда все же провели, значит, что, у этих домов действительно есть будущее? Как это понимать? — говорит он, показывая обветшалые здания.

Kazinform направил официальный запрос по данной ситуации в районный акимат. Пресс-секретарь акима района Нурбол Бакиров сообщил, что в 2023 году из бюджета было выделено 781 млн тенге на строительство газопровода общей протяженностью 55,5 километра, проложенного к поселку Шалкия и населенному пункту Куттыкожа. Объект был сдан в эксплуатацию в январе 2024 года.

— В поселке Шалкия имеется 7 многоквартирных жилых домов. Ранее жителям разъяснялось, что подключение каждой квартиры к внутренней газовой сети должно осуществляться за счет собственных средств владельцев. Согласно требованиям законодательства, бюджетные средства не выделяются на подведение газа непосредственно в частные дома. На сегодняшний день те владельцы квартир, которые самостоятельно провели газ в свое жилье, уже пользуются им. Специалисты объяснили остальным собственникам, что им также необходимо выполнить подключение за свой счет, — отметил он.

По официальным данным акимата, 7 многоэтажных домов в поселке расположены в одной линии. В 361 квартире проживают 54 семьи, тогда как оставшиеся 307 квартир заброшены. Однако это не означает, что у этих квартир нет хозяев.