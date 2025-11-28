Зачем подключили к газу заброшенные многоэтажки в Кызылорде
В социальной сети Telegram распространилась видеозапись, в которой сообщается, что в поселке Шалкия Жанакорганского района Кызылординской области к заброшенному многоквартирному дому был подведен газ, передает корреспондент агентства Kazinform.
Автор ролика подчеркивает, что дом фактически пустует и стоит в полном запустении.
— К дому, находящемуся в таком состоянии, еще в прошлом году подвели газ, не проведя никаких ремонтных работ и не обеспечив выполнение необходимых требований. В этом доме проживают всего две семьи. Чтобы подключиться к газу, им требуется как минимум 800 тысяч тенге. Поэтому люди не могут позволить себе подключение. Я не понимаю: если газ сюда все же провели, значит, что, у этих домов действительно есть будущее? Как это понимать? — говорит он, показывая обветшалые здания.
Kazinform направил официальный запрос по данной ситуации в районный акимат. Пресс-секретарь акима района Нурбол Бакиров сообщил, что в 2023 году из бюджета было выделено 781 млн тенге на строительство газопровода общей протяженностью 55,5 километра, проложенного к поселку Шалкия и населенному пункту Куттыкожа. Объект был сдан в эксплуатацию в январе 2024 года.
— В поселке Шалкия имеется 7 многоквартирных жилых домов. Ранее жителям разъяснялось, что подключение каждой квартиры к внутренней газовой сети должно осуществляться за счет собственных средств владельцев. Согласно требованиям законодательства, бюджетные средства не выделяются на подведение газа непосредственно в частные дома. На сегодняшний день те владельцы квартир, которые самостоятельно провели газ в свое жилье, уже пользуются им. Специалисты объяснили остальным собственникам, что им также необходимо выполнить подключение за свой счет, — отметил он.
По официальным данным акимата, 7 многоэтажных домов в поселке расположены в одной линии. В 361 квартире проживают 54 семьи, тогда как оставшиеся 307 квартир заброшены. Однако это не означает, что у этих квартир нет хозяев.
— Чтобы установить собственников пустующих квартир, были размещены объявления в республиканской газете «Егемен Қазақстан», областной газете «Сыр бойы» и районной газете «Жаңақорған тынысы». В итоге только 30 процентов владельцев из числа владельцев 161 квартиры вышли на связь. Эти многоквартирные дома были построены примерно в 1989 году на средства предприятия «Шалкинское рудоуправление» и переданы в пользование жителям. В период с 1992 по 1995 годы квартиры перешли в частную собственность. Поскольку данные квартиры являются частной собственностью, без согласия их владельцев невозможно ни продать, ни снести, ни провести какие-либо ремонтные работы, — пояснил Нурбол Бакиров.