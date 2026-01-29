Зачем Казахстану однопалатный Парламент — депутат

— Вы заявили, что конституционная реформа может принести ощутимые экономические эффекты. Что вы имеете в виду?

— Мы живем в эпоху высоких скоростей и постоянных изменений: геополитические катаклизмы, войны, трансформация внешних правил игры. В таких условиях государство должно уметь быстро адаптироваться. Когда решения принимаются медленно и чрезмерно бюрократично, в первую очередь страдает реальный сектор экономики и бизнес.

Для предпринимателей крайне важно, чтобы регуляторные решения — будь то запреты, разрешения на ввоз товаров или иные ограничения — принимались оперативно и были понятными. Это формирует предсказуемость, а предсказуемость — ключевое условие для устойчивого ведения бизнеса и инвестиций.

— Одним из ключевых предложений реформы является переход к однопалатному парламенту. В чём вы видите его преимущества?

— Мы видим серьезную поддержку этой идеи со стороны бизнеса и промышленности. Двухпалатный Парламент уже сыграл свою историческую роль. В условиях цифровизации и высоких скоростей нам нужен более мобильный и оперативный Парламент.

Однопалатная система позволяет сократить процедуры: исчезает дублирование рассмотрений, возвраты законопроектов между палатами. Решения принимаются быстрее, что напрямую влияет на эффективность государственного управления и экономики.

— Но двухпалатная система считалась «двойным фильтром», повышающим качество законов. Не пострадает ли качество при однопалатном парламенте?

— Здесь важно говорить об ответственности. В двухпалатной системе она часто размыта: одна палата рассчитывает, что другая «допроверит». Это системная проблема.

Однопалатный парламент, напротив, повышает персональную и институциональную ответственность. За законопроект отвечает конкретный комитет, который работает с правительством и обществом. При этом сохраняется трёхчтение — дополнительный фильтр качества. Я убежден, что именно концентрация ответственности и третье чтение обеспечат высокий уровень законодательства.

— Как изменится взаимодействие парламента и госорганов?

— Госорганы больше не будут объяснять одну и ту же концепцию разным палатам, надеясь на одинаковое восприятие. Это экономия времени и ресурсов. Также исчезнет практика «если не получилось убедить Мажилис — попробуем Сенат». Все это делает систему более прозрачной и честной.

— Новый парламент будет состоять из 145 депутатов без самовыдвиженцев. Как это повлияет на роль партий?

— Роль партий существенно возрастает. Ответственность партий становится колоссальной. Мы говорим об институциональном усилении партий, возможно, даже о необходимости нового конституционного закона о партиях.

Для избирателя станет проще: он выбирает между четко сформулированными платформами. Это усиливает конкуренцию и делает политический выбор более осознанным.

Фото: Конституциялық сот

— Как новая архитектура власти повлияет на внутрипартийную работу?

— Работа партий станет системной и постоянной, а не только в электоральный период. Партии — это институты с экспертными аппаратами: экономисты, политологи, аналитики. Это позволяет готовить более глубокие и продуманные законодательные инициативы.

Избиратель будет четко понимать, за что он голосует и какие конкретные меры партия намерена реализовать в парламенте.

— Партия Respublika — одна из самых молодых в Парламенте. Планируете ли вы менять подходы к формированию партийных списков?

— Наша партия изначально создавалась как партия новых подходов и новых взглядов. Мы представляем весь народ Казахстана, но наш базовый фокус — это молодёжь, малый и средний бизнес, регионы.

Мы — партия регионов, потому что большинство наших представителей сами вышли из регионов и хорошо знают их проблемы. Конечно, партийная система становится все более конкурентной, и мы расширяем формы взаимодействия с избирателями, но при этом сохраняем свою идентичность.

— Как вы оцениваете работу Конституционной комиссии? Насколько дискуссионным является процесс?

— Состав комиссии подобран очень тщательно. Это сильная, интеллектуальная команда с большим теоретическим и практическим опытом. Дискуссии идут на высоком уровне: без популизма, но и без формального согласия.

Мы работаем в группах, обсуждаем предложения, ищем компромиссы и формируем единую позицию. Я искренне рад качеству этих обсуждений и уверен, что в итоге мы получим сильную и современную Конституцию.

