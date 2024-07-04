Астана принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества. По мнению политолога, члена Ассамблеи народа Казахстана Аладина Мустафаева, главным преимуществом участия Казахстана в ШОС является расширение экономического сотрудничества с другими странами-участниками, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Зачем Казахстану этот саммит? ШОС была основана в 2001 году, и Казахстан активный участник этой организации. Мы председательствуем уже 4 раз. В ШОС входят Россия, Китай, Турция, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2023 году присоединился Иран, в этом саммите будет принята Беларусь. Сейчас должность одного из заместителей Генерального секретаря ШОС занимает представитель Казахстана — Нурлан Ермекбаев. Такие назначения, конечно, не случайны. Это говорит о высоком уровне доверия мирового сообщества к нашим дипломатам, — пишет на странице в Facebook политолог.

По его словам, главными приоритетами председательства Казахстана в ШОС являются:

обеспечение безопасности и стабильности;

расширение торгово-экономических связей;

укрепление энергетического сотрудничества;

развитие цифровой сферы;

укрепление взаимодействия в области экологии и культурно-гуманитарных связей.

— Задачу, которую сейчас реализуют страны-участники ШОС — это реализация Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. В прошлом году наш Президент предложил совместно разработать Инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Министерство иностранных дел Казахстана уже предоставило этот проект, и все участники ШОС поддержали его принятие на текущем саммите. В целом наши казахстанские инициативы направлены на развитие региона ШОС, — пишет Аладин Мустафаев.

Какие работы будут в рамках этой инициативы? Это:

запуск процесса коллективного поиска «Формулы справедливого мира»;

укрепление открытой, справедливой, инклюзивной и многосторонней торговой системы;

всеобщее движение за чистую и безопасную планету.

— Инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», предложенная Главой государства, является ответом на растущую геополитическую напряженность и тенденцию к конфронтации между государствами. На фоне того, что творится в мире, на фоне геополитической ситуации привлекательность ШОС и ее принципов растет. На саммите планируется принять больше 20 документов. Главный из них — это Астанинская декларация, — пишет Аладин Мустафаев.

Он подчеркнул, что главным преимуществом участия Казахстана в ШОС является расширение экономического сотрудничества с другими странами-участниками.

— ШОС способствует развитию торговли, инвестиций, технологического обмена и других форм экономического взаимодействия между странами. Для Казахстана это означает доступ к новым рынкам сбыта, возможность привлечения иностранных инвестиций, а также обмен опытом и передовыми технологиями, — отметил эксперт. — А на таких регулярных встречах и саммитах обсуждаются актуальные проблемы, предлагаются пути их решения и укрепление сотрудничества. Для Казахстана это отличная возможность участвовать в международных диалогах и влиять на принятие решений, касающихся региональной безопасности, стабильности и развития.

Политолог также выделил важность сотрудничества в области культуры и образования в рамках участия Казахстана в ШОС.