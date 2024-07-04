Зачем Казахстану нужен саммит ШОС — мнение эксперта
Астана принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества. По мнению политолога, члена Ассамблеи народа Казахстана Аладина Мустафаева, главным преимуществом участия Казахстана в ШОС является расширение экономического сотрудничества с другими странами-участниками, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Зачем Казахстану этот саммит? ШОС была основана в 2001 году, и Казахстан активный участник этой организации. Мы председательствуем уже 4 раз. В ШОС входят Россия, Китай, Турция, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2023 году присоединился Иран, в этом саммите будет принята Беларусь. Сейчас должность одного из заместителей Генерального секретаря ШОС занимает представитель Казахстана — Нурлан Ермекбаев. Такие назначения, конечно, не случайны. Это говорит о высоком уровне доверия мирового сообщества к нашим дипломатам, — пишет на странице в Facebook политолог.
По его словам, главными приоритетами председательства Казахстана в ШОС являются:
- обеспечение безопасности и стабильности;
- расширение торгово-экономических связей;
- укрепление энергетического сотрудничества;
- развитие цифровой сферы;
- укрепление взаимодействия в области экологии и культурно-гуманитарных связей.
— Задачу, которую сейчас реализуют страны-участники ШОС — это реализация Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. В прошлом году наш Президент предложил совместно разработать Инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Министерство иностранных дел Казахстана уже предоставило этот проект, и все участники ШОС поддержали его принятие на текущем саммите. В целом наши казахстанские инициативы направлены на развитие региона ШОС, — пишет Аладин Мустафаев.
Какие работы будут в рамках этой инициативы? Это:
- запуск процесса коллективного поиска «Формулы справедливого мира»;
- укрепление открытой, справедливой, инклюзивной и многосторонней торговой системы;
- всеобщее движение за чистую и безопасную планету.
— Инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», предложенная Главой государства, является ответом на растущую геополитическую напряженность и тенденцию к конфронтации между государствами. На фоне того, что творится в мире, на фоне геополитической ситуации привлекательность ШОС и ее принципов растет. На саммите планируется принять больше 20 документов. Главный из них — это Астанинская декларация, — пишет Аладин Мустафаев.
Он подчеркнул, что главным преимуществом участия Казахстана в ШОС является расширение экономического сотрудничества с другими странами-участниками.
— ШОС способствует развитию торговли, инвестиций, технологического обмена и других форм экономического взаимодействия между странами. Для Казахстана это означает доступ к новым рынкам сбыта, возможность привлечения иностранных инвестиций, а также обмен опытом и передовыми технологиями, — отметил эксперт. — А на таких регулярных встречах и саммитах обсуждаются актуальные проблемы, предлагаются пути их решения и укрепление сотрудничества. Для Казахстана это отличная возможность участвовать в международных диалогах и влиять на принятие решений, касающихся региональной безопасности, стабильности и развития.
Политолог также выделил важность сотрудничества в области культуры и образования в рамках участия Казахстана в ШОС.
— Еще одним важным аспектом участия Казахстана в ШОС является сотрудничество в области культуры, образования, науки и туризма. Обмен студентами, проведение культурных мероприятий, совместные научные исследования способствуют укреплению дружественных связей между народами.
Поэтому вполне очевидно, что участие Казахстана в ШОС приносит выгоды, как в экономической, так и в политической, культурной и образовательной сферах. Все это способствует укреплению позиций страны на международной арене, расширению возможностей для развития и сотрудничества, и улучшению жизни наших граждан, — отметил Аладин Мустафаев.