Зачем Казахстану электоральный трек сотрудничества по ОТГ — мнение эксперта КИСИ

— Это продолжение инициативы, выдвинутой Президентом Казахстана на саммите ОТГ в 2023 году. Подписание прошло в расширенном формате с участием глав ЦИК тюркских государств, представителей международных организаций и научного сообщества. Событие выглядит техническим, но имеет стратегическое значение, — написал эксперт КИСИ Айдар Курмашев на своем официальном Telegram канале «Линии смысла».

По словам Айдара Курмашева, Туркестан в последние годы всё чаще становится площадкой для международных встреч, и в этот раз его статус закреплён не только культурно, но и институционально.

— Казахстан использует такие мероприятия, чтобы продвигать прагматичные форматы взаимодействия между странами ОТГ — не декларативные, а ориентированные на конкретные процедуры и результаты, — отметил он.

Также эксперт отмечает, что выборы — это тема, где можно обсуждать общие подходы без угрозы вмешательства во внутренние дела.

— Казахстан предлагает выстроить сотрудничество через обмен опытом, наблюдение за выборами, разработку методических материалов. Это рабочая, понятная сфера, в которой страны с разными политическими системами могут спокойно взаимодействовать. Почему бы не задуматься о дальнейшем развитии наблюдательной миссии ОТГ? — говорится в публикации.

Платформа электоральных органов, по мнению эксперта, способствует тюркское сотрудничество регулярным и менее зависимым от политической конъюнктуры.

— Казахстану важно, чтобы региональные инициативы работали в долгую — через документы, встречи, профессиональные сети. Поэтому важно укреплять горизонтальную ткань сотрудничества, формировать инфраструктуру доверия и предсказуемость между государствами, — дополнил А.Курмашев.

Накануне неформального саммита глав государств ОТГ руководитель Отдела международной безопасности КИСИ при Президенте РК Даурен Абен дал аналитическому обозревателю агентства Kazinform небольшой прогноз.