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    16:42, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Зачем Казахстану африканские страны

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров ответил на критику в социальных сетях, связанную с вопросом: «Почему Казахстан стал слишком ориентированным на Африку?», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Африка
    Фото: Анадолу

    – Как вы видите, наше сотрудничество со странами Африканского континента активно развивается. В обществе возникают вопросы по поводу этих связей. Поэтому я хотел бы вкратце объяснить работу, которую Казахстан ведёт в этом направлении внешней политики, — начал представитель МИД.

    По его словам, сотрудничество в сферах IT и электронного правительства с африканскими странами развивается весьма успешно.

    – Мы обмениваемся опытом в цифровизации государственных услуг, Smart-решениях и развитии инфраструктуры. Наши проекты имеют практическое значение для многих африканских государств. Официальные визиты часто становятся движущей силой взаимодействия, – отметил Смадияров.

    По его словам, активизация таких отношений связана с расширением дипломатического присутствия Казахстана.

    — В 2012 году у нас было только одно посольство на Африканском континенте — в Египте. Сегодня их число достигло шести — посольства Казахстана открыты в Египте, Южно-Африканской Республике, Эфиопии, Марокко, Алжире и Кении, — сказал он.

    Айбек Смадияров подчеркнул, что открытие дипломатических миссий дало конкретные экономические результаты.

    — Если в 2012 году товарооборот Казахстана со странами Африки составлял около 100 миллионов долларов, то в 2022 году он впервые превысил 1 миллиард долларов. Это рекорд в истории казахско-африканской торговли. Кроме того, в странах, где нет наших посольств, мы активно развиваем институт почетных консулов.

    Сегодня Казахстан экспортирует в Африку серу, нефтяной кокс, металлические изделия, сельхозпродукцию и минеральные удобрения. Например, в начале мая этого года впервые за 15 лет партия казахстанского зерна была отправлена в Марокко. Это стало важным шагом в диверсификации экспорта. Также рассматриваются вопросы поставок зерна в Египет, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Сенегал и другие страны континента.

    Из Африки в Казахстан ввозятся фрукты, кофе, какао-бобы, чай, фармацевтические препараты, текстиль, косметика и электротехника, – резюмировал официальный представитель МИД.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Руанда намерены развивать сотрудничество в торговле, науке и космосе. 

    Премьер-министр РК и Король Нигерии обсудили перспективы поставок казахстанской пшеницы.

    Теги:
    Правительство РК Африка Айбек Смадияров МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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