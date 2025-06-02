Зачем Казахстану африканские страны

– Как вы видите, наше сотрудничество со странами Африканского континента активно развивается. В обществе возникают вопросы по поводу этих связей. Поэтому я хотел бы вкратце объяснить работу, которую Казахстан ведёт в этом направлении внешней политики, — начал представитель МИД.

По его словам, сотрудничество в сферах IT и электронного правительства с африканскими странами развивается весьма успешно.

– Мы обмениваемся опытом в цифровизации государственных услуг, Smart-решениях и развитии инфраструктуры. Наши проекты имеют практическое значение для многих африканских государств. Официальные визиты часто становятся движущей силой взаимодействия, – отметил Смадияров.

По его словам, активизация таких отношений связана с расширением дипломатического присутствия Казахстана.

— В 2012 году у нас было только одно посольство на Африканском континенте — в Египте. Сегодня их число достигло шести — посольства Казахстана открыты в Египте, Южно-Африканской Республике, Эфиопии, Марокко, Алжире и Кении, — сказал он.

Айбек Смадияров подчеркнул, что открытие дипломатических миссий дало конкретные экономические результаты.

— Если в 2012 году товарооборот Казахстана со странами Африки составлял около 100 миллионов долларов, то в 2022 году он впервые превысил 1 миллиард долларов. Это рекорд в истории казахско-африканской торговли. Кроме того, в странах, где нет наших посольств, мы активно развиваем институт почетных консулов.

Сегодня Казахстан экспортирует в Африку серу, нефтяной кокс, металлические изделия, сельхозпродукцию и минеральные удобрения. Например, в начале мая этого года впервые за 15 лет партия казахстанского зерна была отправлена в Марокко. Это стало важным шагом в диверсификации экспорта. Также рассматриваются вопросы поставок зерна в Египет, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Сенегал и другие страны континента.

Из Африки в Казахстан ввозятся фрукты, кофе, какао-бобы, чай, фармацевтические препараты, текстиль, косметика и электротехника, – резюмировал официальный представитель МИД.