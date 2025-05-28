Казахстан и Руанда намерены развивать сотрудничество в торговле, науке и космосе

По его словам, уже обсуждены и согласованы меморандумы о взаимопонимании в таких направлениях, как торговля, образование, научные разработки и космическое сотрудничество. Руанда рассматривается как точка входа Казахстана в регион Восточной и Южной Африки, а Казахстан – как точка входа Руанды в Центральную Азию, что открывает широкие возможности для партнерства.

– У нас уже есть действенное сотрудничество в политической и дипломатической сферах, в том числе на площадке ООН, и оно продолжает развиваться, – отметил посол.

Он также подчеркнул важность визита президента Руанды в Казахстан, который, по его мнению, открывает новый этап двусторонних отношений. Последняя встреча лидеров состоялась на полях COP-29 в Баку, где были достигнуты договоренности о дальнейшем продвижении сотрудничества.

– Эта встреча направлена на продолжение и укрепление уже достигнутого, на дальнейшее продвижение воли и намерений обеих сторон, – заключил посол.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Руанды Поль Кагаме обсудили стратегические области по двустороннему взаимоотношению и обменялись мнениями касательно обязательств на международной арене.