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    13:13, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Руанда намерены развивать сотрудничество в торговле, науке и космосе

    Руанда и Казахстан имеют огромный потенциал для развития совместного бизнеса и расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, заявил посол Руанды в Казахстане Чарльз Кайонго, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чарльз Кайонго
    Фото: Минтуризма

    По его словам, уже обсуждены и согласованы меморандумы о взаимопонимании в таких направлениях, как торговля, образование, научные разработки и космическое сотрудничество. Руанда рассматривается как точка входа Казахстана в регион Восточной и Южной Африки, а Казахстан – как точка входа Руанды в Центральную Азию, что открывает широкие возможности для партнерства.

    – У нас уже есть действенное сотрудничество в политической и дипломатической сферах, в том числе на площадке ООН, и оно продолжает развиваться, – отметил посол.

    Он также подчеркнул важность визита президента Руанды в Казахстан, который, по его мнению, открывает новый этап двусторонних отношений. Последняя встреча лидеров состоялась на полях COP-29 в Баку, где были достигнуты договоренности о дальнейшем продвижении сотрудничества.

    – Эта встреча направлена на продолжение и укрепление уже достигнутого, на дальнейшее продвижение воли и намерений обеих сторон, – заключил посол.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Руанды Поль Кагаме обсудили стратегические области по двустороннему взаимоотношению и обменялись мнениями касательно обязательств на международной арене.

    Теги:
    Африка Сотрудничество Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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