Премьер-министр РК и Король Нигерии обсудили перспективы поставок казахстанской пшеницы

Обсуждены вопросы реализации договоренностей между президентами Казахстана и Нигерии, достигнутых на полях международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» 14 января 2025 года. Внимание уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, взаимодействию в области АПК, транспорта и логистики, энергетики, геологоразведки, цифровых технологий и др.

В прошлом году общий товарооборот между РК и странами Африки вырос на 15,4% и составил $789,2 млн. В сфере сельского хозяйства рассмотрены перспективы поставок казахстанской пшеницы в Нигерию. В области транспорта и логистики Средний коридор открывает Казахстану возможности для экспорта товаров на рынки Северной и Западной Африки.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение содействовать расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Нигерии.