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    12:55, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр РК и Король Нигерии обсудили перспективы поставок казахстанской пшеницы

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Королем Ифе Федеративной Республики Нигерия Оони Адейейе Энитан Огунвуси, прибывшим в РК для участия в Международном форуме «Астана», передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Премьер-министр РК и Король Нигерии обсудили перспективы поставок казахстанской пшеницы
    Фото: Правительство РК

    Обсуждены вопросы реализации договоренностей между президентами Казахстана и Нигерии, достигнутых на полях международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» 14 января 2025 года. Внимание уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, взаимодействию в области АПК, транспорта и логистики, энергетики, геологоразведки, цифровых технологий и др.

    В прошлом году общий товарооборот между РК и странами Африки вырос на 15,4% и составил $789,2 млн. В сфере сельского хозяйства рассмотрены перспективы поставок казахстанской пшеницы в Нигерию. В области транспорта и логистики Средний коридор открывает Казахстану возможности для экспорта товаров на рынки Северной и Западной Африки.

    По итогам встречи стороны подтвердили намерение содействовать расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Нигерии.

    Премьер-министр РК и Король Нигерии обсудили перспективы поставок казахстанской пшеницы
    Фото: Правительство РК

     

    Теги:
    Нигерия Казахстан Правительство РК Сотрудничество Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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