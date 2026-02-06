РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась на 10%

    По итогам 2025 года в стране отмечается улучшение эпидемиологических показателей, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

    врач
    Фото: freepik.com

    Заболеваемость туберкулезом снизилась на 9,9%, распространенность туберкулеза — на 12,8%, смертность от туберкулеза — на 10%.

    Повысилась эффективность лечения:

    • среди лекарственно-чувствительного ТБ — 90,5%
    • среди лекарственно-устойчивого ТБ составил 85,3% который выше стандарта ВОЗ.

    Число пациентов с активным туберкулезом сократилось более чем на 15%.

    Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В стране на уровне сети ПМСП внедрены современные методы ранней диагностики: в течение двух часов выдаются результаты на аппарате Gene Xpert (ПЦР на туберкулез).

    Согласно рекомендациям ВОЗ, применяются эффективные безинъекционные короткие (до 12-6 месяцев) режимы лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза в удобных для приема таблетированных формах.

    Применяются новые, 1-3 месячные короткие режимы для профилактического лечения туберкулезной инфекции, которые предупреждает развитие активного туберкулеза среди контактных лиц и группы риска. Более 95% пациентов получают социальную поддержку ежегодно. 40% пациентов получают лечение в режиме видеонаблюдения на амбулаторном этапе. 

    Ранее сообщалось, что в Алматы зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза.

    Теги:
    туберкулез Заболевания Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают