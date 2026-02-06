Заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась на 10%

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 9,9%, распространенность туберкулеза — на 12,8%, смертность от туберкулеза — на 10%.

Повысилась эффективность лечения:

среди лекарственно-чувствительного ТБ — 90,5%

среди лекарственно-устойчивого ТБ составил 85,3% который выше стандарта ВОЗ.

Число пациентов с активным туберкулезом сократилось более чем на 15%.

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В стране на уровне сети ПМСП внедрены современные методы ранней диагностики: в течение двух часов выдаются результаты на аппарате Gene Xpert (ПЦР на туберкулез).

Согласно рекомендациям ВОЗ, применяются эффективные безинъекционные короткие (до 12-6 месяцев) режимы лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза в удобных для приема таблетированных формах.

Применяются новые, 1-3 месячные короткие режимы для профилактического лечения туберкулезной инфекции, которые предупреждает развитие активного туберкулеза среди контактных лиц и группы риска. Более 95% пациентов получают социальную поддержку ежегодно. 40% пациентов получают лечение в режиме видеонаблюдения на амбулаторном этапе.

Ранее сообщалось, что в Алматы зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза.