Заболеваемость сельхозживотных снизилась в Казахстане

«От работы ветеринарной службы напрямую зависит не только здоровье животных и безопасность продовольствия, но и национальная продовольственная независимость, стабильность экспорта казахстанской продукции. Необходимо усилить работу по модернизации ветеринарной службы, ужесточить контроль на всех уровнях», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин доложил, что благодаря системной профилактической работе и модернизации ветеринарной инфраструктуры, за последние три года заболеваемость животных в Казахстане снизилась на 49,1%. За первые пять месяцев 2025 года данный показатель составил 68,1% — в первую очередь за счёт сокращения случаев бруцеллёза, бешенства, эмкара и сибирской язвы.

В рамках государственной программы профилактики и диагностики в 2025 году будут закуплены вакцины против 22 инфекционных заболеваний сельхозживотных. Доля отечественных вакцин составляет 74,4%.

Параллельно принимаются меры по снижению зависимости от импорта диагностических средств: из 32 необходимых видов 14 уже выпускаются в Казахстане, ещё 12 находятся на стадии регистрации.

Важным направлением остаётся обеспечение санитарной безопасности захоронений животных, павших от сибирской язвы. Из 2560 зарегистрированных объектов в соответствие с санитарными нормами приведены 2211. По оставшимся 118 — работа продолжается.

В 2024 году построено 113 ветеринарных пунктов. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию ещё 353 таких пункта, а также 82 скотомогильника и 28 пунктов убоя.

Благодаря комплексу мер Казахстану удалось восстановить эпизоотическое благополучие по ряду особо опасных заболеваний, таких как классическая и африканская чума свиней, высокопатогенный птичий грипп. Это позволило снять временные ограничения на экспорт продукции со стороны Китая и России.

Экспортный потенциал животноводческой продукции продолжает расти: заключены новые ветеринарные соглашения с Китаем, ЕС, Грузией и Ираном. Ведётся согласование требований с Турцией, Афганистаном, Пакистаном и другими странами.

Для укрепления лабораторной базы в 2024 году закуплены 9 высокоэффективных жидкостных хроматографов на сумму 3,8 млрд тенге. Ещё 7,2 млрд тенге будет направлено на дальнейшее переоснащение лабораторий. Дополнительно, при поддержке Правительства КНР, в Восточно-Казахстанской области создаётся лаборатория пищевой безопасности, ориентированная на экспорт в Китай.

Особое внимание уделяется цифровизации ветеринарной отрасли. Внедрена система VET-MOBILE, модули Vetlab, РПО, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, процессинговый центр и автоматизированный контроль за экспортируемыми животными. Всё это обеспечивает прозрачную прослеживаемость продукции от фермы до прилавка.

Разработано и внедрено мобильное приложение «TortTulik», в котором предусмотрены 7 основных модулей, включая регистрацию, куплю-продажу животного, убой для личного потребления, государственные услуги и др.

На текущий момент мобильное приложение используют 178 906 пользователей.

Министерством подготовлены законодательные инициативы, предусматривающие повышение оплаты труда ветеринарным специалистам, введение платных лабораторных исследований, ужесточение ответственности за нарушения и развитие цифровой системы контроля.

По итогам совещания Айдарбек Сапаров поручил усилить контроль за эпизоотической ситуацией в регионах, активизировать профилактическую работу на местах и обеспечить своевременную реализацию всех предусмотренных мероприятий.

Ранее эксперт озвучил проблемы экспорта казахстанской органической продукции.