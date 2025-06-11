Эксперт озвучил проблемы экспорта казахстанской органической продукции

— Несмотря на то, что органическая продукция из Казахстана успешно конкурирует по качеству с европейской, но логистика остается слабой. На данный момент в Казахстане выделяют субсидии на логистику в Афганистан, Иран, Китай и в порты для дальнейшей транспортировки товара судном. Однако в Европу субсидии не предусмотрены. Стоимость поставки в Европу постоянно растет. Если мы хотим стабильно развивать экспорт органической продукции в Европу, то необходимо ввести хотя бы частичную компенсацию логистических затрат, — сказал Станислав Измоденов.

По его словам, еще одна проблема связана с экспортной пошлиной на подсолнечник.

— Вторая проблема — это экспортная пошлина на подсолнечник, которая составляет 20% от таможенной стоимости. Налог одинаково применяется к обычному и органическому сырью. Это мешает вывозу органической семечки, доля которой составляет менее 1% от общего экспорта подсолнечника. Считаем, что органическая продукция должна иметь отдельный подход, например, снижение или полное исключение пошлины. Это позволит сохранить мотивацию фермеров и переработчиков для дальнейшей работы в этом затратном и экологически важном секторе, — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на ситуацию на внутреннем рынке.

— Также на внутреннем рынке органики на сегодня фермеры сталкивается с парадоксом. Они выращивают качественную органическую пшеницу, но из-за того, что в Европе есть перенасыщение, вся продукция остается в Казахстане и продается по сниженным ценам. Он больше тратит на то, чтобы выращивать эту продукцию. Из-за этого считаем, что необходимо развивать внутренний рынок через господдержку. Необходимо просвещение потребителей, продвижение органического питания в детских садах, школах и больницах. Это бы помогло не только фермерам, но и обществу в целом, — резюмировал Станислав Измоденов.

Ранее депутаты Мажилиса приняли закон о производстве и обороте органической продукции. Законопроектом предусматриваются условия перехода к производству органической продукции; требования к производству, обороту и маркировке органической продукции; вводится система учета и прослеживаемости органической продукции и др.