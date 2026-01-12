Заболеваемость ОРВИ в Алматы снизилась на 31% за неделю

За последнюю неделю зарегистрировано 8 322 случая, что на 31,4% меньше, чем неделей ранее, и на 38,6% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, состояние всех заболевших гриппом оценивается как удовлетворительное.

По данным санитарных служб, показатель заболеваемости ОРВИ составил 354,38 на 100 тысяч населения. Более половины случаев (52,3%) приходится на детей — зарегистрировано 4 351 заболевших. С ОРВИ за неделю госпитализировано 312 человек, в том числе 36 беременных женщин и 56 детей в возрасте до одного года. С диагнозом «пневмония» в стационары направлены 57 пациентов, из них 14 детей до 14 лет, включая восемь младенцев.

Фото: РСК Алматы

— С начала эпидемического сезона, с 40-й недели 2025 года по первую неделю 2026 года, в Алматы зарегистрировано 250 696 случаев ОРВИ. В структуре заболевших 58,4% — дети. В нарастании с ОРВИ госпитализировано 5 332 пациента, среди них 548 беременных женщин и 822 ребенка до одного года. С пневмонией за этот период госпитализирован 1 031 пациент, включая 216 детей до 14 лет и 67 детей до одного года, — рассказала Калыкова на брифинге региональной службы коммуникаций.

В школах города за неделю выявлено 76 случаев ОРВИ в 33 учебных заведениях. Заболеваемость не превышает пороговый уровень: доля заболевших учащихся не превысила 10%.

Вирусологическая лаборатория филиала Национального центра экспертизы в Алматы продолжает лабораторный мониторинг. С 1 октября обследовано 1 253 пробы на грипп, из которых выявлено 83 положительных случая — все вируса гриппа типа A/H3N2. Также проведено исследование 238 проб на негриппозные вирусы, в 24 случаях обнаружены риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп, аденовирус и сезонная коронавирусная инфекция. В филиале наццентра имеется достаточный запас тест-систем и реагентов.

Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 83 подтвержденных случая гриппа, все — среди непривитых граждан. Всем пациентам назначено лечение, состояние оценивается как удовлетворительное.

Медики напоминают жителям города о необходимости соблюдать меры профилактики: укреплять иммунитет, проветривать помещения, избегать контактов с больными, соблюдать личную гигиену и использовать маски при необходимости. При появлении симптомов ОРВИ или гриппа рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением. Больных детей просят не отправлять в школы, детские сады и на массовые мероприятия.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года в Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости по 36 инфекциям.