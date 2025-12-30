В Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости по 36 инфекциям

Эпидемиологическая ситуация

Благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в республике не зарегистрированы случаи по 19 инфекционным заболеваниям, включая чуму, холеру, дифтерию, полиомиелит и брюшной тиф. Отмечено снижение заболеваемости по 36 инфекциям: корью — в 9,2 раза, коклюшем — в 7,9 раз, вирусным гепатитом А — в 2,5 раза, коронавирусной инфекцией — в 2 раза, острыми кишечными инфекциями — на 5,1%.

Иммунопрофилактика

С сентября 2024 года внедрена вакцинация девочек 11–13 лет против вируса папилломы человека. Проведено свыше 280 тысяч прививок. Вакцинация позволит снизить распространение ВПЧ и предотвратить ассоциированные онкологические заболевания. Планируется введение вакцинации мальчиков 11 лет.

Борьба с антибиотикорезистентностью и предотвращение внутрибольничных инфекций

Расширен дозорный эпиднадзор за антибиотикорезистентностью (АМР). Он внедрён уже в 25 медицинских организациях. Созданы школы передового опыта по профилактике инфекций и инфекционному контролю в UMC г. Астаны и НЦ педиатрии и детской хирургии г. Алматы.