РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:38, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости по 36 инфекциям

    За 11 месяцев 2025 года ситуация по большинству инфекционных заболеваний остается стабильной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    заболевания, инфекция, лаборатория, санэпидконтроль
    Фото: Pexels

    Эпидемиологическая ситуация

    Благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в республике не зарегистрированы случаи по 19 инфекционным заболеваниям, включая чуму, холеру, дифтерию, полиомиелит и брюшной тиф. Отмечено снижение заболеваемости по 36 инфекциям: корью — в 9,2 раза, коклюшем — в 7,9 раз, вирусным гепатитом А — в 2,5 раза, коронавирусной инфекцией — в 2 раза, острыми кишечными инфекциями — на 5,1%.

    Иммунопрофилактика

    С сентября 2024 года внедрена вакцинация девочек 11–13 лет против вируса папилломы человека. Проведено свыше 280 тысяч прививок. Вакцинация позволит снизить распространение ВПЧ и предотвратить ассоциированные онкологические заболевания. Планируется введение вакцинации мальчиков 11 лет.

    Борьба с антибиотикорезистентностью и предотвращение внутрибольничных инфекций

    Расширен дозорный эпиднадзор за антибиотикорезистентностью (АМР). Он внедрён уже в 25 медицинских организациях. Созданы школы передового опыта по профилактике инфекций и инфекционному контролю в UMC г. Астаны и НЦ педиатрии и детской хирургии г. Алматы.

    Теги:
    Эпидситуация Санэпидконтроль Заболевания Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают