Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в Карагандинской области

Как и ранее, основную долю заболевших составляют дети: 57% — это пациенты до 14 лет.

При лабораторных исследованиях подтвержден 61 случай сезонного гриппа типа А (H3N2) — штамма, который ежегодно циркулирует в холодное время года. Среди заразившихся 80% составляют дети, и все они не были привиты.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин подчеркивает, что текущий вирус не является новым, а клиническая картина соответствует классическому течению гриппа:

— Мы фиксируем типичные признаки: резкий подъем температуры, выраженную головную и мышечную боль, озноб и ломоту в теле. Эти симптомы характерны для сезонного гриппа, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период, — отметил Залыгин.

Помимо гриппа, в регионе активно выявляются и негриппозные патогены. Из 492 исследованных образцов на другие респираторные вирусы 44% оказались положительными.

Среди них преобладают:

* риновирус — 44%,

* парагрипп — 25%,

* боковирус — 12%,

* аденовирус — 9,5%,

* РС-вирус — 1,3%,

а также другие респираторные инфекции.

Мировой прогноз ВОЗ на текущий эпидемиологический сезон подтверждает актуальность циркуляции трёх штаммов: A (H1N1), A (H3N2) и B. Все они включены в состав противогриппозной вакцины, что позволяет снижать риск тяжёлого течения заболевания.

На сегодняшний день в Карагандинской области вакцинацию против гриппа прошли 164 249 человек. Медики подчёркивают, что прививка обеспечивает защиту от наиболее актуальных штаммов, включая A (H3N2).

Юрий Залыгин напоминает, что профилактика остаётся главным инструментом в борьбе с сезонными инфекциями.

— Мы продолжаем постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Призываю жителей региона соблюдать меры профилактики и не игнорировать первые симптомы болезни, — подчеркнул он.

Среди ключевых рекомендаций:

* ограничивать пребывание в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;

* избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

* тщательно и регулярно мыть руки, использовать антисептики;

* чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;

* употреблять продукты, богатые витамином С;

* при первых признаках заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области было зафиксировано более 63 тысяч случаев ОРВИ.