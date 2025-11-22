Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в Карагандинской области
Ситуация с сезонными респираторными инфекциями в регионе остается напряженной. По обновленной информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 октября по 20 ноября в Карагандинской области зарегистрировано 75 859 случаев ОРВИ, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как и ранее, основную долю заболевших составляют дети: 57% — это пациенты до 14 лет.
При лабораторных исследованиях подтвержден 61 случай сезонного гриппа типа А (H3N2) — штамма, который ежегодно циркулирует в холодное время года. Среди заразившихся 80% составляют дети, и все они не были привиты.
Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин подчеркивает, что текущий вирус не является новым, а клиническая картина соответствует классическому течению гриппа:
— Мы фиксируем типичные признаки: резкий подъем температуры, выраженную головную и мышечную боль, озноб и ломоту в теле. Эти симптомы характерны для сезонного гриппа, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период, — отметил Залыгин.
Помимо гриппа, в регионе активно выявляются и негриппозные патогены. Из 492 исследованных образцов на другие респираторные вирусы 44% оказались положительными.
Среди них преобладают:
* риновирус — 44%,
* парагрипп — 25%,
* боковирус — 12%,
* аденовирус — 9,5%,
* РС-вирус — 1,3%,
а также другие респираторные инфекции.
Мировой прогноз ВОЗ на текущий эпидемиологический сезон подтверждает актуальность циркуляции трёх штаммов: A (H1N1), A (H3N2) и B. Все они включены в состав противогриппозной вакцины, что позволяет снижать риск тяжёлого течения заболевания.
На сегодняшний день в Карагандинской области вакцинацию против гриппа прошли 164 249 человек. Медики подчёркивают, что прививка обеспечивает защиту от наиболее актуальных штаммов, включая A (H3N2).
Юрий Залыгин напоминает, что профилактика остаётся главным инструментом в борьбе с сезонными инфекциями.
— Мы продолжаем постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Призываю жителей региона соблюдать меры профилактики и не игнорировать первые симптомы болезни, — подчеркнул он.
Среди ключевых рекомендаций:
* ограничивать пребывание в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;
* избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
* тщательно и регулярно мыть руки, использовать антисептики;
* чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;
* употреблять продукты, богатые витамином С;
* при первых признаках заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области было зафиксировано более 63 тысяч случаев ОРВИ.