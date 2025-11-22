РУ
    Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в Карагандинской области

    Ситуация с сезонными респираторными инфекциями в регионе остается напряженной. По обновленной информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 октября по 20 ноября в Карагандинской области зарегистрировано 75 859 случаев ОРВИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Как и ранее, основную долю заболевших составляют дети: 57% — это пациенты до 14 лет.

    При лабораторных исследованиях подтвержден 61 случай сезонного гриппа типа А (H3N2) — штамма, который ежегодно циркулирует в холодное время года. Среди заразившихся 80% составляют дети, и все они не были привиты.

    Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин подчеркивает, что текущий вирус не является новым, а клиническая картина соответствует классическому течению гриппа:

    — Мы фиксируем типичные признаки: резкий подъем температуры, выраженную головную и мышечную боль, озноб и ломоту в теле. Эти симптомы характерны для сезонного гриппа, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период, — отметил Залыгин.

    Помимо гриппа, в регионе активно выявляются и негриппозные патогены. Из 492 исследованных образцов на другие респираторные вирусы 44% оказались положительными.

    Среди них преобладают:
    * риновирус — 44%,
    * парагрипп — 25%,
    * боковирус — 12%,
    * аденовирус — 9,5%,
    * РС-вирус — 1,3%,
    а также другие респираторные инфекции.

    Мировой прогноз ВОЗ на текущий эпидемиологический сезон подтверждает актуальность циркуляции трёх штаммов: A (H1N1), A (H3N2) и B. Все они включены в состав противогриппозной вакцины, что позволяет снижать риск тяжёлого течения заболевания.

    На сегодняшний день в Карагандинской области вакцинацию против гриппа прошли 164 249 человек. Медики подчёркивают, что прививка обеспечивает защиту от наиболее актуальных штаммов, включая A (H3N2). 

    Юрий Залыгин напоминает, что профилактика остаётся главным инструментом в борьбе с сезонными инфекциями.

    — Мы продолжаем постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Призываю жителей региона соблюдать меры профилактики и не игнорировать первые симптомы болезни, — подчеркнул он.

    Среди ключевых рекомендаций:
    * ограничивать пребывание в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;
    * избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
    * тщательно и регулярно мыть руки, использовать антисептики;
    * чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;
    * употреблять продукты, богатые витамином С;
    * при первых признаках заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.

    Ранее сообщалось, что в Карагандинской области было зафиксировано более 63 тысяч случаев ОРВИ. 

