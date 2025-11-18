63 тысячи случаев ОРВИ: Карагандинская область фиксирует активную циркуляцию вирусов
В Карагандинской области растет число сезонных заболеваний, а среди заразившихся большинство — дети. Медики отмечают активную циркуляцию вирусов гриппа и негриппозных инфекций и напоминают о важности вакцинации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Рост заболеваемости среди детей и циркуляция сезонного гриппа
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Карагандинской области, с 1 октября по 13 ноября зарегистрировано 63 251 случай ОРВИ, 56% заболевших составляют дети до 14 лет. Уровень заражения среди детей остаётся высоким и при лабораторной диагностике.
В регионе подтверждены 35 случаев гриппа типа А (H3N2) — сезонного подтипа вируса, который традиционно распространяется осенью и зимой. Среди инфицированных 83% — дети, и все они не были привиты.
Медики подчеркивают: этот вирус не является новым, а симптомы полностью соответствуют типичной картине гриппа — резкий подъем температуры, головная и мышечная боль, озноб и выраженная ломота.
Какие вирусы циркулируют помимо гриппа
Эпидемиологи фиксируют и широкий спектр других возбудителей.
Из 389 исследованных образцов на негриппозные инфекции 59% оказались положительными. Чаще всего выявляются:
- риновирус — 40%,
- парагрипп — 19%,
- боковирус — 11%,
- аденовирус — 8%,
- РС-вирус — 1,2%,
- также обнаруживаются другие респираторные инфекции.
По прогнозу ВОЗ, в текущем сезоне наиболее актуальными будут штаммы гриппа A (H1N1), A (H3N2) и B. Все они уже входят в состав современных вакцин, что позволяет предотвратить тяжелое течение болезни.
Мониторинг в школах и профилактика
Во всех организациях образования проводится ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости среди школьников и сотрудников. Случаи заболеваний среди учеников не превышают 10% в одном классе, что позволяет избегать массового перехода на дистанционный формат.
В школах, медучреждениях и детских организациях действуют фильтры: при признаках ОРВИ или гриппа человек направляется домой или на прием к врачу.
На сегодня в области привиты 143 686 человек — это 12% населения, и кампания вакцинации продолжается.
Как защитить себя и детей: рекомендации санитарных служб
СЭС напоминает о базовых, но наиболее эффективных средствах профилактики:
- ограничивать пребывание в людных местах, особенно в закрытых помещениях;
- минимизировать контакт с людьми, у которых есть симптомы заболевания;
- часто и тщательно мыть руки, использовать антисептики;
- регулярно проветривать и проводить влажную уборку;
- употреблять продукты, богатые витамином С;
- при первых признаках болезни не заниматься самолечением и обращаться к врачу.
Эпидемиологи подчеркивают: своевременная вакцинация и соблюдение простых мер безопасности остаются лучшими способами защитить здоровье в сезон респираторных инфекций.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске осенний рост заболеваемости среди школьников заметно ускорился, и учебные заведения начали массово переводить классы на дистанционный формат.