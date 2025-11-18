РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    63 тысячи случаев ОРВИ: Карагандинская область фиксирует активную циркуляцию вирусов

    В Карагандинской области растет число сезонных заболеваний, а среди заразившихся большинство — дети. Медики отмечают активную циркуляцию вирусов гриппа и негриппозных инфекций и напоминают о важности вакцинации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    грипп
    Фото: kabar.kg

    Рост заболеваемости среди детей и циркуляция сезонного гриппа

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Карагандинской области, с 1 октября по 13 ноября зарегистрировано 63 251 случай ОРВИ, 56% заболевших составляют дети до 14 лет. Уровень заражения среди детей остаётся высоким и при лабораторной диагностике.

    В регионе подтверждены 35 случаев гриппа типа А (H3N2) — сезонного подтипа вируса, который традиционно распространяется осенью и зимой. Среди инфицированных 83% — дети, и все они не были привиты.

    Медики подчеркивают: этот вирус не является новым, а симптомы полностью соответствуют типичной картине гриппа — резкий подъем температуры, головная и мышечная боль, озноб и выраженная ломота.

    Какие вирусы циркулируют помимо гриппа

    Эпидемиологи фиксируют и широкий спектр других возбудителей.
    Из 389 исследованных образцов на негриппозные инфекции 59% оказались положительными. Чаще всего выявляются:

    • риновирус — 40%,
    • парагрипп — 19%,
    • боковирус — 11%,
    • аденовирус — 8%,
    • РС-вирус — 1,2%,
    • также обнаруживаются другие респираторные инфекции.

    По прогнозу ВОЗ, в текущем сезоне наиболее актуальными будут штаммы гриппа A (H1N1), A (H3N2) и B. Все они уже входят в состав современных вакцин, что позволяет предотвратить тяжелое течение болезни.

    Мониторинг в школах и профилактика

    Во всех организациях образования проводится ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости среди школьников и сотрудников. Случаи заболеваний среди учеников не превышают 10% в одном классе, что позволяет избегать массового перехода на дистанционный формат.

    В школах, медучреждениях и детских организациях действуют фильтры: при признаках ОРВИ или гриппа человек направляется домой или на прием к врачу.

    На сегодня в области привиты 143 686 человек — это 12% населения, и кампания вакцинации продолжается.

    Как защитить себя и детей: рекомендации санитарных служб

    СЭС напоминает о базовых, но наиболее эффективных средствах профилактики:

    • ограничивать пребывание в людных местах, особенно в закрытых помещениях;
    • минимизировать контакт с людьми, у которых есть симптомы заболевания;
    • часто и тщательно мыть руки, использовать антисептики;
    • регулярно проветривать и проводить влажную уборку;
    • употреблять продукты, богатые витамином С;
    • при первых признаках болезни не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

    Эпидемиологи подчеркивают: своевременная вакцинация и соблюдение простых мер безопасности остаются лучшими способами защитить здоровье в сезон респираторных инфекций.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске осенний рост заболеваемости среди школьников заметно ускорился, и учебные заведения начали массово переводить классы на дистанционный формат.

    Теги:
    Грипп Регионы Заболевания Карагандинская область Статистика
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают