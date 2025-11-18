63 тысячи случаев ОРВИ: Карагандинская область фиксирует активную циркуляцию вирусов

Рост заболеваемости среди детей и циркуляция сезонного гриппа

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Карагандинской области, с 1 октября по 13 ноября зарегистрировано 63 251 случай ОРВИ, 56% заболевших составляют дети до 14 лет. Уровень заражения среди детей остаётся высоким и при лабораторной диагностике.

В регионе подтверждены 35 случаев гриппа типа А (H3N2) — сезонного подтипа вируса, который традиционно распространяется осенью и зимой. Среди инфицированных 83% — дети, и все они не были привиты.

Медики подчеркивают: этот вирус не является новым, а симптомы полностью соответствуют типичной картине гриппа — резкий подъем температуры, головная и мышечная боль, озноб и выраженная ломота.

Какие вирусы циркулируют помимо гриппа

Эпидемиологи фиксируют и широкий спектр других возбудителей.

Из 389 исследованных образцов на негриппозные инфекции 59% оказались положительными. Чаще всего выявляются:

риновирус — 40%,

парагрипп — 19%,

боковирус — 11%,

аденовирус — 8%,

РС-вирус — 1,2%,

также обнаруживаются другие респираторные инфекции.

По прогнозу ВОЗ, в текущем сезоне наиболее актуальными будут штаммы гриппа A (H1N1), A (H3N2) и B. Все они уже входят в состав современных вакцин, что позволяет предотвратить тяжелое течение болезни.

Мониторинг в школах и профилактика

Во всех организациях образования проводится ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости среди школьников и сотрудников. Случаи заболеваний среди учеников не превышают 10% в одном классе, что позволяет избегать массового перехода на дистанционный формат.

В школах, медучреждениях и детских организациях действуют фильтры: при признаках ОРВИ или гриппа человек направляется домой или на прием к врачу.

На сегодня в области привиты 143 686 человек — это 12% населения, и кампания вакцинации продолжается.

Как защитить себя и детей: рекомендации санитарных служб

СЭС напоминает о базовых, но наиболее эффективных средствах профилактики:

ограничивать пребывание в людных местах, особенно в закрытых помещениях;

минимизировать контакт с людьми, у которых есть симптомы заболевания;

часто и тщательно мыть руки, использовать антисептики;

регулярно проветривать и проводить влажную уборку;

употреблять продукты, богатые витамином С;

при первых признаках болезни не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

Эпидемиологи подчеркивают: своевременная вакцинация и соблюдение простых мер безопасности остаются лучшими способами защитить здоровье в сезон респираторных инфекций.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске осенний рост заболеваемости среди школьников заметно ускорился, и учебные заведения начали массово переводить классы на дистанционный формат.