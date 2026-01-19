Заболеваемость корью снизилась в 20 раз в Карагандинской области

В Карагандинской области за 2025 год зарегистрировано 108 случаев кори — это в 20,8 раза меньше по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем с ноября прошлого года эпидемиологическая ситуация остается нестабильной: по состоянию на 19 января 2026 года подтверждено 25 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Заболеваемость фиксируется в Караганде, а также в Шетском, Бухар-Жырауском и Абайском районах. В возрастной структуре заболевших доминируют дети до 14 лет — они составляют 85% всех случаев. Более половины заболевших детей — малыши до четырех лет (58%), при этом 76% из них не были привиты.

— Несмотря на значительное снижение общей заболеваемости по сравнению с прошлым годом, ситуация по кори остается напряженной. Основная группа риска — это непривитые дети, особенно раннего возраста, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.

В регионе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. По каждому случаю заболевания организуются эпидемиологические расследования, определяется круг контактных лиц, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.

— Мы проводим расследование каждого очага инфекции, выявляем всех контактных лиц и в кратчайшие сроки организуем экстренную вакцинацию. Параллельно осуществляется ежедневный и еженедельный эпидемиологический мониторинг с анализом заболеваемости по возрастам и прививочному статусу, — пояснила Гульжан Байгутанова.

Специалисты территориальных управлении санитарно-эпидемиологического контроля на постоянной основе ведут разъяснительную работу среди населения, а также проводят обучающие семинары для медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и мер реагирования.

Корь относится к острым вирусным заболеваниям с крайне высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем, представляя серьезную угрозу для невакцинированных лиц.

— Корь — одно из самых заразных вирусных заболевании. Вирус передается по воздуху и может распространяться на значительные расстояния, поэтому для непривитых людей риск заражения практически стопроцентный, — отметила представитель департамента.

Заболевание опасно тяжелыми осложнениями — от отита и пневмонии до поражений центральной нервной системы, включая энцефалит, менингит и панэнцефалит. Последний считается наиболее тяжелым осложнением и может развиться спустя годы после перенесенной инфекции, приводя к инвалидности и летальному исходу.

— Самой надежной мерой профилактики кори остается вакцинация. Даже в случае заболевания прививка значительно снижает риск развития тяжелых осложнений, — подчеркнула Гульжан Байгутанова.

Плановая вакцинация против кори в Казахстане проводится детям в возрасте 12 месяцев и шести лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Экстренная вакцинация по эпидпоказаниям назначается контактным лицам до 30 лет, ранее не болевшим и не имеющим полного курса прививок, не позднее 72 часов после контакта с больным.

В 2025 году плановой вакцинацией в Карагандинской области было охвачено около 30 тысяч детей, поствакцинальных осложнении не зарегистрировано. Кроме того, в рамках наверстывающей иммунизации прививки против кори получили 8 165 человек в возрасте до 18 лет, ранее не вакцинированных по различным причинам.

Ранее сообщалось, что почти 2800 казахстанцев переболели корью с начала года.