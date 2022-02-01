Заболеваемость коронавирусом среди школьников выросла в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что среди казахстанских школьников выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения ведется ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, в том числе школьников. Высокий уровень заболеваемости в целом по стране отразился и на заболеваемости среди школьников, с середины января мы видим значительный рост заболеваемости», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

По данным министра, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников выросла в 1,3 раза. Доля школьников от общего числа заболевших КВИ выше 10% отмечается в Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях, в городах Шымкенте и Нур-Султане.

«Учитывая переход обучения на офлайн, подверженность заражению вариантом «омикрон» более молодого населения акимов территорий прошу обеспечить исполнение требований санитарно-дезинфекционного, масочного режима, наполняемости классов и иных установленных мер профилактики КВИ в организациях образования. А также призываю родителей детей старше 12 лет принять решение в пользу вакцинации детей», - призвала министр здравоохранения.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.