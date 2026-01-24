Заболеваемость гриппом выросла в восемь раз в ВКО

С начала сезона 2025–2026 годов острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе переболели 141 493 человека. Основной удар, как и прежде, пришёлся на детей. 61% всех заболевших — это 86 665 детей в возрасте до 14 лет. В зоне повышенного внимания также остаются беременные женщины и малыши — среди будущих мам зарегистрировано 2 711 случаев, среди детей до одного года — 1 724.

Лабораторно подтверждены 182 случая гриппа, из них 39 — у детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого эпидсезона, динамика выглядит наглядно. Уровень ОРВИ вырос на 4,6%, а сам грипп показал восьмикратный рост.

— Мы действительно видим рост заболеваемости гриппом по сравнению с прошлым сезоном. Однако текущие показатели не превышают контрольных уровней, рассчитанных на основе многолетних наблюдений. Ситуация остаётся стабильной и находится под постоянным мониторингом, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

На этом фоне коронавирусная инфекция продолжает отступать. В регионе зафиксированы всего два случая COVID-19, что означает снижение заболеваемости в 13 раз.

Специалисты напоминают, что грипп — это не безобидная простуда. Болезнь может протекать тяжело и давать осложнения, поэтому при первых симптомах важно своевременно обращаться за медицинской помощью и не переносить заболевание «на ногах».

