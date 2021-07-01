Заболеваемость «дельта»-штаммом растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Вертикальный» взлет уровня заражения «дельта»-штаммом зафиксирован в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе за последние 10-14 дней идет «вертикальный» взлет уровня заражения. Если в начале штамм «дельта» занимал 23% от общего количества зараженных, то сегодня уже 78%. Если в сутки в начале было 144 зараженных, то сегодня уже 305 заболевших. Абсолютное большинство зараженных за сегодня с симптомами, бессимптомных всего 23 человека», - сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Также замакима добавил, что масштаб заражения в Алматы будет критическим, если люди не будут вакцинироваться.

Индийский штамм COVID-19 также выявили в Алматинской области.