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    12:03, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Заболеваемость «дельта»-штаммом растет в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Вертикальный» взлет уровня заражения «дельта»-штаммом зафиксирован в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе за последние 10-14 дней идет «вертикальный» взлет уровня заражения. Если в начале штамм «дельта» занимал 23% от общего количества зараженных, то сегодня уже 78%. Если в сутки в начале было 144 зараженных, то сегодня уже 305 заболевших. Абсолютное большинство зараженных за сегодня с симптомами, бессимптомных всего 23 человека», - сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

    Также замакима добавил, что масштаб заражения в Алматы будет критическим, если люди не будут вакцинироваться.

    Индийский штамм COVID-19 также выявили в Алматинской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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