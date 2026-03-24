Заблудившегося в тумане мужчину нашли карагандинские спасатели

По установленным данным, он утром вышел пешком из поселка Актау в направлении города Темиртау и из-за сильного тумана потерял ориентировку и заблудился.

В результате проведенных поисково-спасательных работ мужчина был найден в трех километрах от поселка Актау и доставлен в населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.

Ранее Kazinform сообщал о поисках пастуха в области Абай - на пятые сутки мужчину, потерявшегося в степи еще 17 марта, нашли живым. Как выяснилось, все это время он находился в степи, не имея возможности двигаться из-за травмы ноги.