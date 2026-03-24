    23:00, 23 Март 2026 | GMT +5

    Заблудившегося в тумане мужчину нашли карагандинские спасатели

    Сегодня в Карагандинской области, в 5 км от города Темиртау, силы спасателей МЧС и местных исполнительных органов выехали на поиски мужчины 1996 года рождения, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Заблудившегося в тумане мужчину нашли карагандинские спасатели
    Кадр из видео МЧС

    По установленным данным, он утром вышел пешком из поселка Актау в направлении города Темиртау и из-за сильного тумана потерял ориентировку и заблудился.

    В результате проведенных поисково-спасательных работ мужчина был найден в трех километрах от поселка Актау и доставлен в населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.

    Ранее Kazinform сообщал о поисках пастуха в области Абай - на пятые сутки мужчину, потерявшегося в степи еще 17 марта, нашли живым.  Как выяснилось, все это время он находился в степи, не имея возможности двигаться из-за травмы ноги. 

    Теги:
    Пропавшие Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
