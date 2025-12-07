РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:23, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Забастовки во Франции остановили работу 26 компаний

    Во Франции массовые забастовки парализовали работу 26 компаний — производителей алкогольных напитков, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Франция вновь охвачена массовыми забастовками
    Фото: News.am

    Во Франции массовые забастовки парализовали работу 26 компаний — производителей вин, шампанского, коньяков и других спиртных напитков,

    Как сообщает телеканал LCI,  в регионе Шампань-Арденны на северо-востоке республики бастовали 80% сотрудников Ruinart и Молt & Chandon. Они прекратили работу в знак протеста против решения администрации отменить ежегодную премию. 

    Отмечается, что это первый случай с момента введения премии в 1967 году. Профсоюзы считают, что без этих выплат потери в зарплате составят примерно 10-15%, что очень существенно для некоторых работников, отмечает издание. 

    В сообщении говорится, что решение об отмене премии может быть обусловлено низкими показателями в секторе.

     По данным канала, в I квартале показатели отрасли упали на 33%. В 2024 году спад составил 36%. Это связано с ограничениями на ввоз французского коньяка, установленными КНР, а также со снижением потребления в США, которые являются ведущим экспортным рынком.

    СМИ подчеркивают, что для сегмента люксовых товаров подобные забастовки являются редкостью.

    Ранее сообщалось, что Китай стал главным поставщиком пива в Россию. 

    Теги:
    Франция Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
