Забастовки во Франции остановили работу 26 компаний

Во Франции массовые забастовки парализовали работу 26 компаний — производителей вин, шампанского, коньяков и других спиртных напитков,

Как сообщает телеканал LCI, в регионе Шампань-Арденны на северо-востоке республики бастовали 80% сотрудников Ruinart и Молt & Chandon. Они прекратили работу в знак протеста против решения администрации отменить ежегодную премию.



Отмечается, что это первый случай с момента введения премии в 1967 году. Профсоюзы считают, что без этих выплат потери в зарплате составят примерно 10-15%, что очень существенно для некоторых работников, отмечает издание.



В сообщении говорится, что решение об отмене премии может быть обусловлено низкими показателями в секторе.

По данным канала, в I квартале показатели отрасли упали на 33%. В 2024 году спад составил 36%. Это связано с ограничениями на ввоз французского коньяка, установленными КНР, а также со снижением потребления в США, которые являются ведущим экспортным рынком.



СМИ подчеркивают, что для сегмента люксовых товаров подобные забастовки являются редкостью.

Ранее сообщалось, что Китай стал главным поставщиком пива в Россию.