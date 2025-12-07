Китай стал главным поставщиком пива в Россию

Китай стал крупнейшим поставщиком пива на российский рынок, обогнав Германию.

Как говорится в сообщении, второе место заняла Чехия, которая снизила экспорт почти вдвое, до 15,6 млн долларов.

Германия, ранее лидировавшая по поставкам пива на российский рынок, сократила его экспорт в шесть раз - до 12,2 млн долларов. Уменьшились объемы поставок в Россию и из других европейских стран - Бельгии, Латвии, Нидерландов и Польши. При этом ввоз пива из Португалии в РФ вырос в 21 раз - до 1,6 млн долларов.

