    Китай стал главным поставщиком пива в Россию

    В январе-сентябре 2025 года Китай увеличил поставки пива в Россию в полтора раза. Всего за этот период из КНР в РФ ввезли пиво на 33,4 млн долларов, передает Kazinform со ссылкой на DW. 

    Как Китай стимулирует население «тратить деньги»
    Коллаж: Canva

    Китай стал крупнейшим поставщиком пива на российский рынок, обогнав Германию.

    Как говорится в сообщении, второе место заняла Чехия, которая снизила экспорт почти вдвое, до 15,6 млн долларов.

    Германия, ранее лидировавшая по поставкам пива на российский рынок, сократила его экспорт в шесть раз - до 12,2 млн долларов. Уменьшились объемы поставок в Россию и из других европейских стран - Бельгии, Латвии, Нидерландов и Польши. При этом ввоз пива из Португалии в РФ вырос в 21 раз - до 1,6 млн долларов.

    Ранее мы писали, что Казахстан планирует поэтапную цифровую маркировку пива с 2026 года. 

