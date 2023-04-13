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Забастовки и теплая погода остановили рост экономики Великобритании

Автор:  
Тимур Дюсекеев
13 Апреля 2023, 21:48
Забастовки и теплая погода остановили рост экономики Великобритании Фото: Kin Cheung/The AP

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Рост британской экономики в феврале остановился - его динамика составила 0,0%. Такой результат стал следствием масштабных забастовок и снижения потребления энергии из-за теплой погоды в Великобритании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным британской Национальной статистической службы, в феврале 2023 года рост валового внутреннего продукта остановился, составив 0,0%. Такие показатели следуют за ростом экономики Великобритании на 0,4% в январе.

В феврале сектор услуг упал на 0,1%, а сфера промышленного производства сократилась на 0,2%. От рецессии британскую экономику оградили строительная отрасль и розничные продажи, которые в феврале выросли на 2,4% и 0,4% соответственно.

Самый большой вклад в замедление экономического роста в феврале 2023 года внесла сфера образования, которая упала на 1,7% за месяц из-за забастовок учителей. Падение на 1,1% сектора государственного управления, во многом ввиду масштабных стачек госслужащих, также негативно отразилось на перспективах британской экономики.

Не по сезону теплая погода привела к снижению объемов потребления электроэнергии и газа, что стало крупнейшим фактором падения промышленного производства. На этот сектор понижательное давление также оказали производство электрооборудования и изготовление химикатов - падение на 4,6% и 2,5% соответственно.

Комментируя данные экономического роста за февраль, министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что Великобритания избежит рецессии, тогда как прогнозы Международного валютного фонда о сокращении британской экономики на 0,3% в текущем году не оправдаются.

Ранее сообщалось, что более тысячи баров закрылись в Великобритании из-за инфляции.


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