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    За выходные на Солнце произошло свыше полусотни вспышек

    За минувшие выходные на Солнце зарегистрировали 54 вспышки различных классов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    За выходные на Солнце произошло свыше полусотни вспышек
    Фото: spec.tass.ru

    По данным специалистов Института прикладной геофизики, 5 июля было зафиксировано 31 вспышка в рентгеновском диапазоне: 12 вспышек класса М, включая одну мощностью выше М5, а также 19 вспышек класса С.

    Ранее сообщалось, что 4 июля на Солнце произошло 23 вспышки, среди которых была одна вспышка класса X — самого высокого класса по мощности.

    Солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность рентгеновского излучения увеличивается в десять раз. Наиболее мощные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, такие выбросы способны вызывать магнитные бури.

    Напомним, число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней стало рекордным за 20 лет.

    Однозначного мнения ученых о том, как влияет это природное явление на людей и животных, — нет. Исследования показывают, что в период магнитных бурь повышается число смертей от инфаркта миокарда и инсульта. Но это повышение незначительно (около 20%), к тому же это только данные статистики. Оценить влияние конкретного геомагнитного события на здоровье человека трудно.

    Наука В мире Астрономия Мировые новости Космос
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор