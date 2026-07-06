За выходные на Солнце произошло свыше полусотни вспышек

За минувшие выходные на Солнце зарегистрировали 54 вспышки различных классов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным специалистов Института прикладной геофизики, 5 июля было зафиксировано 31 вспышка в рентгеновском диапазоне: 12 вспышек класса М, включая одну мощностью выше М5, а также 19 вспышек класса С.

Ранее сообщалось, что 4 июля на Солнце произошло 23 вспышки, среди которых была одна вспышка класса X — самого высокого класса по мощности.

Солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность рентгеновского излучения увеличивается в десять раз. Наиболее мощные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, такие выбросы способны вызывать магнитные бури.

Напомним, число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней стало рекордным за 20 лет.

Однозначного мнения ученых о том, как влияет это природное явление на людей и животных, — нет. Исследования показывают, что в период магнитных бурь повышается число смертей от инфаркта миокарда и инсульта. Но это повышение незначительно (около 20%), к тому же это только данные статистики. Оценить влияние конкретного геомагнитного события на здоровье человека трудно.