РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:38, 26 Январь 2021 | GMT +6

    За весь год курс тенге снизился на 10% - Нацбанк

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О валютном рынке доложился председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году валютный рынок Казахстана испытал серьезнешний шок. Глобальная пандемия и последовавший шок на сырьевых рынках привели к ослаблению курса тенге в марте 2020 года на 17% до 448,5 тенге. Национальным банком совместно с Правительством был принят комплекс мер по обеспечению стабильности на внутреннем валютном рынке. Благодаря вышеуказанным мерам обменный курс тенге отыграл часть потерь, укрепившись на 6,1% к концу 2020 года», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    В результате, как отметил глава Нацбанка, за весь год курс тенге снизился лишь на 10% на фоне существенного ослабления валют развивающихся рынков.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Правительство РК Главная Общество Экономика Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию
    Сегодня, 16:53
    Североказахстанец Алексей Луценко принес Казахстану пятую золотую медаль Азиады
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!