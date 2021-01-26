За весь год курс тенге снизился на 10% - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О валютном рынке доложился председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году валютный рынок Казахстана испытал серьезнешний шок. Глобальная пандемия и последовавший шок на сырьевых рынках привели к ослаблению курса тенге в марте 2020 года на 17% до 448,5 тенге. Национальным банком совместно с Правительством был принят комплекс мер по обеспечению стабильности на внутреннем валютном рынке. Благодаря вышеуказанным мерам обменный курс тенге отыграл часть потерь, укрепившись на 6,1% к концу 2020 года», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

В результате, как отметил глава Нацбанка, за весь год курс тенге снизился лишь на 10% на фоне существенного ослабления валют развивающихся рынков.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.