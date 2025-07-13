За терроризм осуждены более 60 человек в Казахстане с начала года
В Казахстане сохраняется угроза религиозного экстремизма и терроризма. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Kazinform сообщил председатель Комитета национальной безопасности РК Ермек Сагимбаев.
По его словам, международные террористические и религиозно-экстремистские организации продолжают попытки вовлечения казахстанцев в радикальную идеологию.
- Проблема остается актуальной. Отдельные граждане попадают под воздействие деструктивной пропаганды, становясь уязвимыми для идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Как правило, это происходит под внешним влиянием, прежде всего, через Интернет, - отметил глава КНБ.
Судебные приговоры вынесены жителям Актюбинской, Атырауской областей и города Шымкента, признанным виновными в пропаганде терроризма, вербовке и хранении огнестрельного оружия.
- Установлено, что фигуранты призывали свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов и убийствам, оправдывая насилие по религиозным мотивам. Свои радикальные взгляды они подкрепляли изучением экстремистских материалов в Интернете.
Приговоры по ним вступили в законную силу, - рассказал Ермек Сагимбаев.
С его слов, только с начала года в Казахстане за такие преступления задержано 59 и осуждено более 60 лиц.
По словам главы КНБ, борьба с терроризмом остается одной из ключевых задач спецслужбы. С начала года организованы свыше 400 учебных антитеррористических учений и тренировок. Проведены тренинги о порядке действий при теракте для более 95 тысяч работников критической инфраструктуры.
Также в июне в Костанайской области состоялся заключительный этап республиканского оперативно-тактического учения «Найза-Антитеррор-2025». В ходе учения осуществлена проверка готовности уполномоченных госорганов к отражению «гибридных» угроз террористического характера.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.