За терроризм осуждены более 60 человек в Казахстане с начала года

По его словам, международные террористические и религиозно-экстремистские организации продолжают попытки вовлечения казахстанцев в радикальную идеологию.

- Проблема остается актуальной. Отдельные граждане попадают под воздействие деструктивной пропаганды, становясь уязвимыми для идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Как правило, это происходит под внешним влиянием, прежде всего, через Интернет, - отметил глава КНБ.

Судебные приговоры вынесены жителям Актюбинской, Атырауской областей и города Шымкента, признанным виновными в пропаганде терроризма, вербовке и хранении огнестрельного оружия.

- Установлено, что фигуранты призывали свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов и убийствам, оправдывая насилие по религиозным мотивам. Свои радикальные взгляды они подкрепляли изучением экстремистских материалов в Интернете.

Приговоры по ним вступили в законную силу, - рассказал Ермек Сагимбаев.

С его слов, только с начала года в Казахстане за такие преступления задержано 59 и осуждено более 60 лиц.

По словам главы КНБ, борьба с терроризмом остается одной из ключевых задач спецслужбы. С начала года организованы свыше 400 учебных антитеррористических учений и тренировок. Проведены тренинги о порядке действий при теракте для более 95 тысяч работников критической инфраструктуры.

Также в июне в Костанайской области состоялся заключительный этап республиканского оперативно-тактического учения «Найза-Антитеррор-2025». В ходе учения осуществлена проверка готовности уполномоченных госорганов к отражению «гибридных» угроз террористического характера.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.