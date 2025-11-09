РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:16, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    За танцы возле светофора наказали водителя с пассажирами в области Абай

    В области Абай полицейские привлекли к ответственности водителя и четверых пассажиров, которые во время красного сигнала светофора вышли из автомобиля и начали танцевать прямо на проезжей части, передает корреспондент агентства Kazinform.

    За танцы возле светофора наказали водителя с пассажирами в области Абай
    Кадр из видео

    Как сообщает подробности Polisia.kz, участники инцидента не только нарушили правила дорожного движения, но и намеренно снимали происходящее на видео «для развлечения». Запись быстро распространилась в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.

    – Проверка показала, что водитель остановил автомобиль на красный свет, после чего пассажиры покинули салон и начали танцевать, создавая помехи движению и подвергая опасности себя и других участников дорожного движения, – пишется в сообщении.

    Все участники были доставлены в отдел полиции. Водитель привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а четверо пассажиров — за мелкое хулиганство, выразившееся в действиях, нарушающих общественный порядок и безопасность дорожного движения.

    Сотрудники органов внутренних дел напомнили, что подобные «развлечения» на дороге недопустимы и могут привести к тяжёлым последствиям.

    За что и на сколько штрафуют пешеходов в Казахстане – можно прочитать здесь.

    Теги:
    МВД РК Дороги ДТП Полиция Область Абай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают