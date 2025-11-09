За танцы возле светофора наказали водителя с пассажирами в области Абай

Как сообщает подробности Polisia.kz, участники инцидента не только нарушили правила дорожного движения, но и намеренно снимали происходящее на видео «для развлечения». Запись быстро распространилась в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.

– Проверка показала, что водитель остановил автомобиль на красный свет, после чего пассажиры покинули салон и начали танцевать, создавая помехи движению и подвергая опасности себя и других участников дорожного движения, – пишется в сообщении.

Все участники были доставлены в отдел полиции. Водитель привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а четверо пассажиров — за мелкое хулиганство, выразившееся в действиях, нарушающих общественный порядок и безопасность дорожного движения.

Сотрудники органов внутренних дел напомнили, что подобные «развлечения» на дороге недопустимы и могут привести к тяжёлым последствиям.

