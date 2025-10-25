За что и на сколько штрафуют пешеходов в Казахстане

Что говорит статистика?

С начала 2025 года по 16 октября в Казахстане произошло 27 622 дорожно-транспортных происшествия. Каждое 20-е закончилось трагедией – 1369 аварий со смертельным исходом. В среднем это пять смертей в день или 144 каждый месяц.

Наиболее аварийным регионом остается Алматы, где зарегистрировано 60 77 ДТП (45 – со смертельным исходом), из них 226 – по вине пешеходов. Примечательно, что почти все такие случаи пришлись на Медеуский район – 209.

Далее следует Алматинская область – 2 786 аварий, из них 68 произошли по вине пешеходов. В Астане – 1 615 ДТП, и 138 из них также спровоцировали пешеходы.

В отличие от Алматы, в столице страны Астане неосторожные пешеходы распределены более равномерно – по 20-30 ДТП в каждом районе. Исключение составляют лишь районы Нура и Сарайшыкский, где зарегистрировано 13 и 3 случая соответственно.

Даже в регионах с наименьшими показателями без участия пешеходов не обошлось: в Карагандинской области – 7 случаев, в СКО – 19, в Улытау – 2.

Цифры говорят сами за себя, спешка и невнимательность на дороге часто становятся причиной трагедий. Один неверный шаг может стоить жизни – своей или чужой.

Как переходить правильно

Если есть тротуар – идите по нему. Нет – выбирайте пешеходную или велосипедную дорожку. При их отсутствии двигайтесь по краю проезжей части, по левой стороне, навстречу транспорту.

Пешеходные переходы – лучший вариант, если надо перейти дорогу, неважно наземные, подземные или надземные.

На перекрестках можно переходить по линии тротуара или обочины. Если нет отдельного сигнала для пешеходов, ориентируйтесь на зеленый свет для движения прямо (идем вместе с машинами, которые двигаются с нами в одном направлении).

При отсутствии перехода и перекрестка допускается переход в любом месте, если дорога однополосная, хорошо просматривается в обе стороны и нет помех движению. Главное, чтобы не нарушать ПДД, переходите перпендикулярно, а не по диагонали.

Где запрещено

Если на дороге есть разделительная полоса, ограждение или барьер – переход запрещен.

Нельзя переходить при ограниченной видимости – на поворотах, спусках и подъемах. Безопасное расстояние обзора – не менее 100-150 метров.

Если дорога имеет более двух полос движения в одну сторону или нанесена сплошная линия (одинарная или двойная) – переходить можно только по пешеходным переходам.

На нерегулируемых перекрестках без пешеходного перехода стоит помнить, что водители, поворачивающие направо или налево, обязаны вас пропустить, а вот едущие прямо – нет.

Особые случаи

Если движение регулирует сотрудник полиции, не стоит паниковать. Обычно он отдельно показывает понятным жестом, когда пешеходы могут переходить. При отсутствии сигнала ориентируйтесь на направление машин – идите вместе с потоком, движущимся в ту же сторону.

Если вы слышите сирену и видите синий маячок, необходимо уступить дорогу спецтранспорту. Если уже начали переход, ни в коем случае не бегите вперед и не метайтесь по дороге – лучше спокойно вернитесь назад.

Взаимодействие с транспортом

Ждать автобус или такси нужно на тротуаре, остановке или обочине, не выходя на проезжую часть. На дорогу можно ступить только после полной остановки транспорта.

Ждать такси на автобусной остановке – нарушение, так как водителям запрещено останавливаться ближе чем 15 метров от нее в обе стороны. Безопаснее выбрать другое место – до или после остановки.

Штрафы для пешеходов

Главные нарушения пешеходов, которые порой приводят к ДТП – это движение по проезжей части или переход ее в неположенном месте. Если совершили его, не удивляйтесь, когда к вам подойдет сотрудник – в Казахстане полиция вправе останавливать и штрафовать пешеходов наравне с водителями.

Согласно статье 615 Кодекса об административных правонарушениях, за невыполнение требований ПДД для пешеходов предусмотрен штраф в размере 2 МРП (7 864 тенге в 2025 году).

Повторное нарушение в течение года обойдется уже в 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году).

Ранее, в рамках борьбы с нарушениями, рассматривался вариант отмены скидок на штрафы, позже Комитет административной полиции МВД и вовсе предложил ужесточить наказания за нарушения ПДД.

Сейчас в Казахстане нарушения ПДД стали фиксировать с помощью беспилотников, злостных нарушителей лишают прав, а добросовестных водителей поощряют.