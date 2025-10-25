За что и на сколько штрафуют пешеходов в Казахстане
Пешеходы – такие же участники дорожного движения, как и водители. Каждый день они выходят на проезжую часть, пересекают дороги и нередко сами становятся виновниками аварий. Поэтому важно знать не только свои права, но и обязанности, установленные Правилами дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Что говорит статистика?
С начала 2025 года по 16 октября в Казахстане произошло 27 622 дорожно-транспортных происшествия. Каждое 20-е закончилось трагедией – 1369 аварий со смертельным исходом. В среднем это пять смертей в день или 144 каждый месяц.
Наиболее аварийным регионом остается Алматы, где зарегистрировано 60 77 ДТП (45 – со смертельным исходом), из них 226 – по вине пешеходов. Примечательно, что почти все такие случаи пришлись на Медеуский район – 209.
Далее следует Алматинская область – 2 786 аварий, из них 68 произошли по вине пешеходов. В Астане – 1 615 ДТП, и 138 из них также спровоцировали пешеходы.
В отличие от Алматы, в столице страны Астане неосторожные пешеходы распределены более равномерно – по 20-30 ДТП в каждом районе. Исключение составляют лишь районы Нура и Сарайшыкский, где зарегистрировано 13 и 3 случая соответственно.
Даже в регионах с наименьшими показателями без участия пешеходов не обошлось: в Карагандинской области – 7 случаев, в СКО – 19, в Улытау – 2.
Цифры говорят сами за себя, спешка и невнимательность на дороге часто становятся причиной трагедий. Один неверный шаг может стоить жизни – своей или чужой.
Как переходить правильно
- Если есть тротуар – идите по нему. Нет – выбирайте пешеходную или велосипедную дорожку. При их отсутствии двигайтесь по краю проезжей части, по левой стороне, навстречу транспорту.
- Пешеходные переходы – лучший вариант, если надо перейти дорогу, неважно наземные, подземные или надземные.
- На перекрестках можно переходить по линии тротуара или обочины. Если нет отдельного сигнала для пешеходов, ориентируйтесь на зеленый свет для движения прямо (идем вместе с машинами, которые двигаются с нами в одном направлении).
- При отсутствии перехода и перекрестка допускается переход в любом месте, если дорога однополосная, хорошо просматривается в обе стороны и нет помех движению. Главное, чтобы не нарушать ПДД, переходите перпендикулярно, а не по диагонали.
Где запрещено
- Если на дороге есть разделительная полоса, ограждение или барьер – переход запрещен.
- Нельзя переходить при ограниченной видимости – на поворотах, спусках и подъемах. Безопасное расстояние обзора – не менее 100-150 метров.
- Если дорога имеет более двух полос движения в одну сторону или нанесена сплошная линия (одинарная или двойная) – переходить можно только по пешеходным переходам.
- На нерегулируемых перекрестках без пешеходного перехода стоит помнить, что водители, поворачивающие направо или налево, обязаны вас пропустить, а вот едущие прямо – нет.
Особые случаи
Если движение регулирует сотрудник полиции, не стоит паниковать. Обычно он отдельно показывает понятным жестом, когда пешеходы могут переходить. При отсутствии сигнала ориентируйтесь на направление машин – идите вместе с потоком, движущимся в ту же сторону.
Если вы слышите сирену и видите синий маячок, необходимо уступить дорогу спецтранспорту. Если уже начали переход, ни в коем случае не бегите вперед и не метайтесь по дороге – лучше спокойно вернитесь назад.
Взаимодействие с транспортом
Ждать автобус или такси нужно на тротуаре, остановке или обочине, не выходя на проезжую часть. На дорогу можно ступить только после полной остановки транспорта.
Ждать такси на автобусной остановке – нарушение, так как водителям запрещено останавливаться ближе чем 15 метров от нее в обе стороны. Безопаснее выбрать другое место – до или после остановки.
Штрафы для пешеходов
Главные нарушения пешеходов, которые порой приводят к ДТП – это движение по проезжей части или переход ее в неположенном месте. Если совершили его, не удивляйтесь, когда к вам подойдет сотрудник – в Казахстане полиция вправе останавливать и штрафовать пешеходов наравне с водителями.
Согласно статье 615 Кодекса об административных правонарушениях, за невыполнение требований ПДД для пешеходов предусмотрен штраф в размере 2 МРП (7 864 тенге в 2025 году).
Повторное нарушение в течение года обойдется уже в 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году).
Ранее, в рамках борьбы с нарушениями, рассматривался вариант отмены скидок на штрафы, позже Комитет административной полиции МВД и вовсе предложил ужесточить наказания за нарушения ПДД.
Сейчас в Казахстане нарушения ПДД стали фиксировать с помощью беспилотников, злостных нарушителей лишают прав, а добросовестных водителей поощряют.