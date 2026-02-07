За сутки из-за непогоды 15 ДТП произошло в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, без пострадавших. В том числе: на трассе «Астана — Петропавловск» столкнулись «MAN» и «Renault»; на дороге «Кокшетау — Атбасар» произошло ДТП с участием четырёх автомобилей; также на трассе «Астана — Петропавловск» водитель «Chery Tiggo Pro 2» допустил опрокидывание в кювет. Все виновные привлечены к административной ответственности.

— Полицейские оказывали помощь водителям, оказавшимся в снежных заторах. На отдельных участках автодорог вводились ограничения движения, наблюдалось скопление транспорта. Продолжается сопровождение автоколонн, уже сопровождено около 5000 транспортных средств, — отметили в ведомстве.

Также в связи с обильным снегопадом сотрудники батальона патрульной поиции организовали дежурства вблизи общеобразовательных учреждений, а также на наиболее загруженных улицах города Кокшетау.

— Основная задача сотрудников — обеспечение безопасности пешеходов и автомобилистов, помощь детям по пути в школы, а также содействие гражданам в сложных дорожных и погодных условиях. Особое внимание уделяется территориям с повышенным риском травматизма: пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и подходам к образовательным учреждениям, — добавили в ведомстве.

Стражи порядка помогают жителям ориентироваться в сложной обстановке, при необходимости оказывают поддержку пожилым людям и родителям с детьми, а также взаимодействуют с коммунальными службами для оперативного устранения последствий снегопада.

Напомним, ранее сообщалось о задержке 12 рейсов в аэропорту Астаны из-за погодных условий.