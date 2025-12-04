РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:18, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    За счет конфискованных средств в Казахстане строят 89 школ

    Фонд поддержки инфраструктуры образования направил средства на строительство 89 школ, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство просвещения РК

    Фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный по поручению Президента РК и наполняемый средствами, конфискованными у коррупционеров, реализует проекты по устранению дефицита ученических мест. Финансирование направляется на строительство новых школ, реконструкцию существующих зданий и возведение пристроек.

    По словам руководителя управления Департамента развития инфраструктуры Жайыка Махсутова, особое внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий для детей. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 77 школ общей вместимостью 86 тысяч учеников. Большая часть объектов построена в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и в Астане.

    По данным Минпросвещения Казахстана, всего за счет средств фонда реализуются проекты по строительству 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест.

    Образование Нацфонд
    Анастасия Палагутина
    Автор
