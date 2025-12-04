За счет конфискованных средств в Казахстане строят 89 школ

Фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный по поручению Президента РК и наполняемый средствами, конфискованными у коррупционеров, реализует проекты по устранению дефицита ученических мест. Финансирование направляется на строительство новых школ, реконструкцию существующих зданий и возведение пристроек.

По словам руководителя управления Департамента развития инфраструктуры Жайыка Махсутова, особое внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий для детей. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 77 школ общей вместимостью 86 тысяч учеников. Большая часть объектов построена в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и в Астане.

По данным Минпросвещения Казахстана, всего за счет средств фонда реализуются проекты по строительству 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест.