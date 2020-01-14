За пять лет в Казахстане отремонтируют более 25 тысяч км дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2019 года показатель качества дорог местного значения достиг 71%. В прошлом году в регионах страны доля автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляла 68%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2019 году развитию дорог областного и районного значения уделено большое внимание - было выделено более 200 млрд тенге. За счет этих средств по всей республике за этот период было реализовано 386 проектов: 37 по строительству, 34 по реконструкции, 60 по капитальному и 255 по среднему ремонту. В целом, охват ремонтными работами составил 4 617 км. Таким образом, по итогам года доля дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 71%.

Лидером по количеству проектов в 2019 году стала Мангыстауская область. Здесь реализуется 5 проектов по реконструкции и 2 по строительству. Область первая и в рейтинге качества дорог местной сети. В хорошем и удовлетворительном состоянии здесь насчитывается 92% автомобильных дорог областного и районного значений.

В 2020 году в республике планируется охватить ремонтными работами более 4 тыс. км дорог, будет реализовано 350 дорожных проектов и улучшено 75% дорог местной сети до хорошего и удовлетворительного состояния.

Стоит отметить, что в течение ближайших пяти лет в Казахстане в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы планируется охватить ремонтными работами более 25 тыс. км и повысить долю автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95%.