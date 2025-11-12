За пять лет обеспеченность Казахстана мясом птицы выросла до 79%

В ведомстве также посчитали, что по итогам 10 месяцев 2025 года отечественные птицефабрики произвели более 360 тыс. тонн мяса птицы, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Птицеводство остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса страны. Сегодня в Казахстане функционируют 43 птицефабрики яичного направления, 36 мясных предприятий и 7 племенных хозяйств, из которых три — бройлерного направления, три — яичного и одно — утиное. По данным Бюро национальной статистики, на 1 октября 2025 года общее поголовье птицы в стране достигло 49 млн голов, что на 6,5% больше, чем годом ранее. В 2024 году произведено 4,5 млрд штук пищевых яиц, внутренний рынок по данному виду продукции обеспечен в полном объеме. Производство мяса птицы составило 360 тыс. тонн, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Министерстве сельсхого хозяйства страны считают, что к 2027 году Казахстан сможет полностью обеспечить внутренний рынок мясом птицы (на 110%) и расширить экспортные поставки.