    17:21, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан полностью обеспечит себя мясом птицы к 2027 году— Минсельхоз

    В Министерстве сельсхого хозяйства страны считают, что к 2027 году Казахстан сможет полностью обеспечить внутренний рынок мясом птицы (на 110%) и расширить экспортные поставки, передает Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    куры
    Фото: Минсельхоз РК

    — Для снижения импортозависимости и укрепления продовольственной безопасности ведется масштабная работа по запуску новых производственных мощностей. Так, в 2024 году введено в эксплуатацию шесть проектов общей мощностью 15,9 тыс. тонн мяса птицы в год, объем инвестиций составил 5,7 млрд тенге. В 2025 году реализуются пять проектов на 45 тыс. тонн мяса птицы в год с общим объемом инвестиций 26 млрд тенге, — говорится в сообщении Минсельхоза. 

    В ближайшие три года, по информации министерства, планируется запуск еще восьми крупных предприятий с объемом производства 241 тыс. тонн и инвестициями в размере 167,9 млрд тенге. В результате к 2027 году Казахстан сможет полностью обеспечить внутренний рынок мясом птицы (на 110%) и расширить экспортные поставки.

    — Развитие отрасли активно поддерживается государством. В рамках Правил субсидирования животноводства производителям оказывается ряд мер поддержки. В мясном птицеводстве предусмотрены субсидии на приобретение племенного молодняка и на удешевление стоимости производства мяса птицы, в яичном — субсидии на приобретение молодняка финальной формы. Кроме того, в рамках инвестиционного субсидирования государством возмещается до 25% капитальных вложений при создании или расширении мощностей по производству мяса птицы, племенных репродукторов и яичных фабрик, — подчеркивают в Минсельхозе. 

    Напомним, что в Ташкенте Страны Центральной Азии подписали План продовольственной безопасности до 2030 года. Документ направлен на укрепление координации действий в аграрной политике и развитие региональной интеграции.

    Теги:
    Минсельхоз Мясо Сельхозпродукция Продукты Продовольственная безопасность
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
