За повышение цен на продукты питания накажут предпринимателей из Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области рассмотрели вопросы стабилизации и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В совещании, прошедшем под председательством заместителя акима области Мейржана Мырзалиева, приняли участие сельхозтоваропроизводители, владельцы торговых домов, руководители пекарен и рынков.

Участники встречи отметили, что с начала года предельные цены на социально значимые продовольственные товары выросли в ряде районов и городов. Руководство областного управления сельского хозяйства сообщило, что одно из предприятий - производителей яиц - ТОО «Яссы кус» в городе Кентау в начале года реализовывало куриное яйцо категории С1 по 44 тенге за 1 штуку, на сегодняшний день цена снижена до 38 тенге. Кроме того, в ближайшее время в стабилизационный фонд закупят более 350 тонн подсолнечного масла.

В ходе встречи состоялось подписание меморандумов между акиматом области и крупными товаропроизводителями региона. Среди них ТОО «Береке», «Яссы кус» и «Асан-ата». Согласно достигнутым договоренностям производители не станут необоснованно повышать цены на ряд социально значимых продуктов питания на внутреннем рынке региона.

Также на совещании было отмечено, что акиматы районов, городов и акционерное общество социально-предпринимательская корпорация «Түркістан» в праздничные и выходные дни проводят ярмарки по выгодным ценам для населения. Более того, в 13 социальных магазинах и 5 крупных супермаркетах, расположенных на территории города Туркестан, по сниженным ценам реализуют муку, сахар, картофель, морковь, лук, рис, макароны и соль.

Вместе с тем, как сообщили в областном департаменте по защите и развитию конкуренции, ряд товаропроизводителей, необоснованно завышающих цены на социально значимые продовольственные товары, получили предписания. В случае невыполнения предписания, будут приняты меры в рамках действующего законодательства.