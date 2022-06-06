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За поправки в Конституцию проголосовали 74,8% казахстанцев - итоги exit-poll

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Июня 2022, 00:11
За поправки в Конституцию проголосовали 74,8% казахстанцев - итоги exit-poll

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые итоги экзитпола озвучил институт «Қоғамдык пікір» на 31-м канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За поправки в Конституцию проголосовали 74,8% респондентов. 25,2% респондентов ответили, что проголосовали против. Явка на референдум по результатам экзитпола составила 70,1%», - сообщили в институте «Қоғамдык пікір».

Респондентам задавался один вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы проголосовали за или против поправок в Конституцию?». Также фиксировался пол, возраст респондентов.

Ранее в Центральной комиссии референдума сообщили, что по состоянию на 22:00 получили бюллетени 8 030 739 граждан для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования.

Сообщается, что в течение дня интервьюеры института проводили опросы на 600 избирательных участках. Опросом охвачены города республиканского значения, областные центры, малые города и сельские населенные пункты.


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