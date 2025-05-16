За плохие дороги привлекут к ответственности подрядчиков в Туркестанской области

В ходе совещания были даны конкретные поручения подрядным организациям, ответственным за дорожную отрасль, акиматам районов и городов. Было отмечено, что на некоторых дорожных объектах региона не соблюдаются требования к качеству, в отношении ответственных лиц дано жесткое предупреждение. Кроме того, областному управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено усилить работу по мониторингу.

Фото: акимат Туркестанской области

Первый заместитель акима области дал время, обязав все подрядные организации и соответствующие учреждения восстановить качество дорог.

— Каждое учреждение, ответственное за строительство дорог, должно ответственно относиться к своей работе. До 1 июня отремонтируйте некачественные дороги, устраните недостатки. К ответственным лицам, не выполнившим обязанности, в рамках закона будут приняты соответствующие меры, — сказал Зулфухар Жолдасов.

Фото: акимат Туркестанской области

Проведен мониторинг качества дорог в районах и городах Туркестанской области, по итогам которого выявлен ряд недостатков. В списке недобросовестных — более 30 компаний. Претензии к качеству выявлены на дорогах в Тюлькубасском, Сайрамском, Отрарском, Сауранском, Жетысайском, Мактааральском, Шардаринском, Ордабасинском, Байдибекском районах и городах Туркестане, Кентау и Арыси.

Фото: акимат Туркестанской области

— Акимат области продолжит системную работу по повышению качества дорожной инфраструктуры. Устранение недостатков находится под пристальным контролем. В центре внимания — обеспечение безопасного и комфортного доступа местных жителей, — говорится в сообщении пресс-службы акима Туркестанской области.

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