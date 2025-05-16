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    15:10, 16 Май 2025 | GMT +5

    За плохие дороги привлекут к ответственности подрядчиков в Туркестанской области

    В Туркестанской области под председательством первого заместителя акима области Зулфухара Жолдасова состоялось очередное заседание штаба, на котором рассмотрели вопросы качества строительства и ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    За плохие дороги привлекут к ответственности подрядчиков в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    В ходе совещания были даны конкретные поручения подрядным организациям, ответственным за дорожную отрасль, акиматам районов и городов. Было отмечено, что на некоторых дорожных объектах региона не соблюдаются требования к качеству, в отношении ответственных лиц дано жесткое предупреждение. Кроме того, областному управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено усилить работу по мониторингу.

    За плохие дороги привлекут к ответственности подрядчиков в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    Первый заместитель акима области дал время, обязав все подрядные организации и соответствующие учреждения восстановить качество дорог.

    — Каждое учреждение, ответственное за строительство дорог, должно ответственно относиться к своей работе. До 1 июня отремонтируйте некачественные дороги, устраните недостатки. К ответственным лицам, не выполнившим обязанности, в рамках закона будут приняты соответствующие меры, — сказал Зулфухар Жолдасов.

    За плохие дороги привлекут к ответственности подрядчиков в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    Проведен мониторинг качества дорог в районах и городах Туркестанской области, по итогам которого выявлен ряд недостатков. В списке недобросовестных — более 30 компаний. Претензии к качеству выявлены на дорогах в Тюлькубасском, Сайрамском, Отрарском, Сауранском, Жетысайском, Мактааральском, Шардаринском, Ордабасинском, Байдибекском районах и городах Туркестане, Кентау и Арыси.

    За плохие дороги привлекут к ответственности подрядчиков в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    — Акимат области продолжит системную работу по повышению качества дорожной инфраструктуры. Устранение недостатков находится под пристальным контролем. В центре внимания — обеспечение безопасного и комфортного доступа местных жителей, — говорится в сообщении пресс-службы акима Туркестанской области.

    Ранее корреспондент Kazinform изучал вопрос, станет ли трасса Туркестан–Кентау четырёхполосной.

    Теги:
    Дороги Туркестанская область Регионы Казахстана Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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