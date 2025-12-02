За ночь в Алматы задержали шесть нетрезвых водителей

За минувшие сутки полицейские задержали шесть водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Кроме того, выявлены 12 машин без государственных номерных знаков и два транспортных средства с подложными номерами. Полиция также зафиксировали ряд других грубых нарушений ПДД.

– Вопросы дорожной безопасности находятся в приоритете. Патрульные экипажи работают в усиленном режиме, мы уделяем особое внимание фактам грубых нарушений, которые напрямую влияют на аварийность, – сказал замначальника управления административной полиции ДП Алматы Тимур Серикулы.

Профилактика на дороге продолжается. Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Напомним, на трассе Алматы — Бишкек произошло столкновение минивэна с прицепом грузового автомобиля. В результате ДТП все семь человек, находившиеся в легковом транспортном средстве, включая водителя, погибли от полученных травм.



