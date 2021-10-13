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    19:35, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    За непостроенные скотомогильники накажут акимов нескольких районов СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал разгильдяйством работу некоторых районных акимов по строительству и реконструкции скотомогильников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата рассматривали вопрос обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности. В регионе в этом году регистрировали и бруцеллез, и птичий грипп, и даже сибирскую язву.

    Когда аким области подводил итоги информации, изложенной управлением ветеринарии и инспекции ветеринарного контроля и надзора, он обратил внимание на состояние скотомогильников в районах.

    «Кое-где работа по утилизации туш погибших животных идет неважно. В этом году построили всего 8 из 26 запланированных скотомогильников. Некоторые районы даже на готовые деньги умудряются не построить или не реконструировать скотомогильник. Это Уалихановский, Шал акына и Кызылжарский районы. Были направлены средства на строительство биометрических ям. Работы не провели», - констатировал К.Аксакалов.

    На заседании выяснилось, что в Уалихановском районе все же начали что-то делать: земельный участок подготовили, на экспертизу отправили документацию.

    «Лето заканчивается, какие строительные работы собираетесь проводить? В прошлом году эти вопросы поднимали. В этом году видим, что акиматы плохо проводят работу. Есть, кто выполнил, некоторые - завалили. Считаю, что надо наказывать. Средства есть - не сделали. Это результат полного разгильдяйства. Готовые деньги не можете освоить. По районам, где не проводились работы, дайте представление о наказании руководителей районов», - поручил руководителю аппарата акима К.Аксакалов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Акимат
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