За непостроенные скотомогильники накажут акимов нескольких районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал разгильдяйством работу некоторых районных акимов по строительству и реконструкции скотомогильников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата рассматривали вопрос обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности. В регионе в этом году регистрировали и бруцеллез, и птичий грипп, и даже сибирскую язву.

Когда аким области подводил итоги информации, изложенной управлением ветеринарии и инспекции ветеринарного контроля и надзора, он обратил внимание на состояние скотомогильников в районах.

«Кое-где работа по утилизации туш погибших животных идет неважно. В этом году построили всего 8 из 26 запланированных скотомогильников. Некоторые районы даже на готовые деньги умудряются не построить или не реконструировать скотомогильник. Это Уалихановский, Шал акына и Кызылжарский районы. Были направлены средства на строительство биометрических ям. Работы не провели», - констатировал К.Аксакалов.

На заседании выяснилось, что в Уалихановском районе все же начали что-то делать: земельный участок подготовили, на экспертизу отправили документацию.

«Лето заканчивается, какие строительные работы собираетесь проводить? В прошлом году эти вопросы поднимали. В этом году видим, что акиматы плохо проводят работу. Есть, кто выполнил, некоторые - завалили. Считаю, что надо наказывать. Средства есть - не сделали. Это результат полного разгильдяйства. Готовые деньги не можете освоить. По районам, где не проводились работы, дайте представление о наказании руководителей районов», - поручил руководителю аппарата акима К.Аксакалов.