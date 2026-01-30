За мошенничество и убийства казнили 11 членов трансграничной группировки в Китае

По данным следствия, с конца 2015 года клан Мин начал активно обогащаться на игорном бизнесе и телекоммуникационном мошенничестве. Под руководством главы семьи Мин Сюэчана сформировалось организованное преступное сообщество, ключевыми членами которого стали его сын Мин Гопин, дочь Мин Цзюлань и внучка Мин Чжэньчжэнь.

Клан привлекал руководителей мошеннических групп и создавал промышленные парки для организации азартных игр и киберпреступлений. В периоды пиковой активности в этих парках находилось до 10 тысяч человек, задействованных в схемах обмана китайских граждан. Схемы включали фиктивные инвестиции, звонки от имени правоохранительных органов и махинации с кредитными историями.

В ходе следствия установлено, что группировка причастна к трансграничному мошенничеству, убийствам, незаконному лишению свободы и торговле наркотиками. В результате преступной деятельности клана Мин погибли 14 граждан КНР, еще шесть получили ранения. Оборот преступных средств превысил 10 млрд юаней (около 1,4 млрд долларов).

Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян вынес решение о высшей мере наказания в сентябре 2025 года. После отклонения апелляции в ноябре того же года дело было передано на утверждение в Верховный народный суд КНР.

Высшая судебная инстанция подтвердила обоснованность приговоров, признав их соразмерными масштабу нанесенного ущерба и тяжести совершенных деяний. Казнь была проведена 29 января 2026 года Народным судом средней ступени города Вэньчжоу с санкции Верховного народного суда КНР.

