Бывшего главу крупной компании казнили в Китае
В Китае во вторник был приведен в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему генеральному директору China Huarong International Holdings Limited, который был осужден за коррупцию, передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.
Верховный народный суд сообщил, что в период с 2014 по 2018 годы Бай Тяньхуэй, занимая различные руководящие должности, использовал служебное положение для содействия подразделениям компании в приобретении проектов и привлечении финансирования. За свои действия он получил взятки на сумму более 1,1 млрд юаней (156 млн долларов США).
Казнь была проведена Народным судом средней ступени № 2 города Тяньцзинь, где Бай был признан виновным в получении взяток. Суд уведомил его о решении Верховного суда и позволил встретиться с членами семьи перед приведением приговора в исполнение.
В Китае смертный приговор, вынесенный судами низшей инстанции, подлежит обязательному пересмотру Верховным народным судом. Лишь после его утверждения казнь может быть приведена в исполнение.
Дело Бай Тяньхуэя стало одним из самых громких после процесса в отношении Лай Сяомина, бывшего председателя China Huarong Asset Management. Лай был казнен в 2021 году после признания виновным в получении взяток на сумму свыше 1,78 млрд юаней.
