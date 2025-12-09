Бывшего главу крупной компании казнили в Китае

Верховный народный суд сообщил, что в период с 2014 по 2018 годы Бай Тяньхуэй, занимая различные руководящие должности, использовал служебное положение для содействия подразделениям компании в приобретении проектов и привлечении финансирования. За свои действия он получил взятки на сумму более 1,1 млрд юаней (156 млн долларов США).

Казнь была проведена Народным судом средней ступени № 2 города Тяньцзинь, где Бай был признан виновным в получении взяток. Суд уведомил его о решении Верховного суда и позволил встретиться с членами семьи перед приведением приговора в исполнение.

В Китае смертный приговор, вынесенный судами низшей инстанции, подлежит обязательному пересмотру Верховным народным судом. Лишь после его утверждения казнь может быть приведена в исполнение.

Дело Бай Тяньхуэя стало одним из самых громких после процесса в отношении Лай Сяомина, бывшего председателя China Huarong Asset Management. Лай был казнен в 2021 году после признания виновным в получении взяток на сумму свыше 1,78 млрд юаней.

Ранее мы писали, что в Китае приговорили экс-министра спорта к смертной казни за взятку в $33 млн.