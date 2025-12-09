Смертная казнь за взятку в $33 млн: в Китае осудили экс-министра спорта

В судебном решении отмечено, что с 2009 по 2024 годы Гоу занимал различные государственные должности и использовал свое положение для содействия ведомствам и отдельным лицам в коммерческих операциях и согласовании проектов. За эти действия он получил 236 млн юаней ($33,4 млн).

Суд также установил его вину в злоупотреблении властью. Подтверждено, что в период с 2012 по 2013 год, занимая пост заместителя мэра Пекина, он превысил полномочия при приобретении одного из проектов. Это привело к значительным потерям государственного имущества и нанесло ущерб интересам государства и общества. За этот эпизод ему назначено пять лет лишения свободы.

Суммировав наказания по обоим обвинениям суд назначил смертную казнь с отсрочкой исполнения. Все незаконно полученные средства и проценты по ним подлежат перечислению в государственную казну. Гоу также пожизненно лишен политических прав и всего личного имущества.

В Китае смертный приговор с отсрочкой обычно заменяется пожизненным лишением свободы, если в течение двухлетнего испытательного срока осужденный не совершает новых преступлений. В дальнейшем пожизненный срок может быть сокращен за примерное поведение.

Однако суд постановил, что Гоу не будет иметь права на дальнейшее смягчение наказания или условно-досрочное освобождение из-за тяжести его преступлений и их общественного воздействия. Это означает, что в случае замены наказания он проведет остаток жизни в заключении.

