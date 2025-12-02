Сингапур за два дня исполнил три смертные казни

Последний приговор был приведен в исполнение всего за неделю до рассмотрения конституционного иска против смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

Делегация ЕС, а также дипломатические миссии государств-членов ЕС, Норвегии, Швейцарии и Великобритании осудили казнь двоих граждан Сингапура и гражданина Малайзии Саминатана Селвараджу.

Инициировавшая конституционное разбирательство группа активистов считает, что обязательная смертная казнь по наркотической статье нарушает конституционные права на жизнь и равенство перед законом.

— Варварский режим контроля над наркотиками в Сингапуре все более одинок на мировой арене, — заявила местная активистская группа Transformative Justice Collective, отметив, что это одна из немногих стран, которые продолжают казнить людей за преступления, связанные с наркотиками.

Ключевой аргумент критиков заключается в том, что смертная казнь в основном наказывает мелких перевозчиков и курьеров, которых вербуют из бедных и уязвимых слоев общества, но не затрагивает организаторов преступных сетей.

Однако правительство Сингапура утверждает, что отмена смертной казни может привести к более тяжелым последствиям.

Сингапурские власти считают, что суровое наказание за незаконный оборот наркотиков оказывает сдерживающиее воздействие на наркопреступность, которая представляет серьезную проблему в других странах Юго-Восточной Азии.

Незаконный оборот наркотиков в местном законодательстве определяется широко и включает продажу, передачу, транспортировку или употребление. За оборот более 15 г героина, 30 г кокаина, 250 г метамфетамина и 500 г каннабиса суды обязаны выносить смертные приговоры.

Согласно опросу, проведенному по заказу министерства в 2023 году, примерно 69% из двух тысяч опрошенных граждан и постоянных жителей Сингапура считают смертную казнь оправданным наказанием за торговлю крупными партиями наркотиков.

