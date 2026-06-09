За клевету в соцсетях казахстанка получила штраф около 780 тысяч тенге

Специализированный суд в Актау вынес приговор женщине по делу о распространении заведомо ложной информации. В суд с коллективным заявлением обратились сотрудники местного университета, передает Kazinform.

В мае текущего года женщина опубликовала в социальных сетях посты в отношении преподавателей Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова. В ходе заседания гражданка Р. пояснила, что не согласна с протоколом и своей вины не признает. Представитель университета попросил суд привлечь правонарушителя к административной ответственности в соответствии с требованиями закона за распространение заведомо ложных сведений.

Судье были предоставлены публикации, фотографии со страниц соцсетей гражданки. Кроме того, показания потерпевшего, рапорт инспектора полиции, протокол об административном правонарушении доказали вину правонарушительницы.

Санкция части 2 статьи 73-3 КоАП предусматривает штраф на физлицо в размере 180 МРП или арест на срок 20 суток, на юрлицо – штраф в размере 600 МРП либо арест на срок 25 суток.

Постановлением суда виновницу привлекли к административной ответственности, наложив штраф 778 500 тенге.

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