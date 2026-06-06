Мужчину осудили за избиение трехлетнего ребенка в Талдыкоргане

О происшествии стало известно 2 февраля. В тот вечер в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации трехлетнего ребенка с телесными повреждениями.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. Им оказался отец ребенка. По данным правоохранительных органов, на момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Маленькому пациенту была оказана необходимая медицинская помощь, после чего правоохранители начали досудебное расследование.

Как сообщает департамент полиции области Жетысу, по итогам расследования материалы уголовного дела были переданы в суд.

— Указанный факт имел место 2 февраля. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции. По данному факту проводилось досудебное расследование по признакам истязания и нанесения побоев. По результатам расследования уголовное дело с обвинительным актом было направлено в суд. Приговором Талдыкорганского городского суда от 29 мая подсудимый признан виновным и осужден к четырем годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одной из средних школ Алматинской области ученик 11-го класса избил учителя после сделанного ему замечания.