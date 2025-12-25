За год в казахстанских школах открыты 124 стоматологических кабинета

До конца 2028 года планируется открыть 987 кабинетов в школах с численностью 1 000 и более учащихся. В кабинетах профилактики школьники получают комплексную стоматологическую помощь с индивидуальным подходом.

Она включает:

раннюю диагностику стоматологических заболеваний;

своевременное направление на лечение к врачу-стоматологу;

обучение правилам гигиены полости рта;

санитарно-просветительскую работу с детьми, педагогами и родителями.

В дошкольных учреждениях создаются специальные уголки гигиены, направленные на формирование устойчивых навыков ухода за полостью рта у детей и их родителей.

В 2025 году при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Казахстан) обучение по профилактике стоматологических заболеваний прошли более 2 700 медицинских сестер. Реализация программы «Болашаққа сау тіспен» ориентирована на формирование правильных гигиенических привычек с раннего возраста и раннее выявление стоматологических заболеваний — основного фактора снижения распространенности кариеса и его осложнений и способствует сохранению общего здоровья детей, отметили в Минздраве.

