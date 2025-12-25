РУ
    За год в казахстанских школах открыты 124 стоматологических кабинета

    В Казахстане в рамках программы «Болашаққа сау тіспен», направленной на повышение доступности профилактической стоматологической помощи детям школьного возраста, открыто 124 стоматологических кабинета в 2025 году в 17 регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. 

    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    До конца 2028 года планируется открыть 987 кабинетов в школах с численностью 1 000 и более учащихся. В кабинетах профилактики школьники получают комплексную стоматологическую помощь с индивидуальным подходом.

    Она включает:

    • раннюю диагностику стоматологических заболеваний; 
    • своевременное направление на лечение к врачу-стоматологу; 
    • обучение правилам гигиены полости рта; 
    • санитарно-просветительскую работу с детьми, педагогами и родителями. 

    В дошкольных учреждениях создаются специальные уголки гигиены, направленные на формирование устойчивых навыков ухода за полостью рта у детей и их родителей.

    В 2025 году при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Казахстан) обучение по профилактике стоматологических заболеваний прошли более 2 700 медицинских сестер. Реализация программы «Болашаққа сау тіспен» ориентирована на формирование правильных гигиенических привычек с раннего возраста и раннее выявление стоматологических заболеваний — основного фактора снижения распространенности кариеса и его осложнений и способствует сохранению общего здоровья детей, отметили в Минздраве.

    Ранее мы писали о том, что суд по делу о смерти трехлетней девочки в стоматологии Астаны вынес частное постановление в отношении руководства клиники. Информацию о выявленных нарушениях суд направил в Минздрав, департамент полиции и прокуратуру.

