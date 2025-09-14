За формой — живые люди. Как в полиции ВКО поддерживают сотрудников

Когда помощь нужна самим

20 декабря 2019 года на перекрёстке проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы в Усть-Каменогорске грузовик протаранил полицейских, регулировавших движение. Старший лейтенант полиции Дамир Сериков получил тяжелейшие травмы. Правую ногу ампутировали. В 2020 году он был уволен по состоянию здоровья и признан инвалидом II группы. Служба закончилась внезапно, жизнь — фактически началась заново.

Руководство и сослуживцы не оставили Дамира: помимо положенных выплат, оказали материальную поддержку, перевели семью на постоянный контроль. А коллеги по личной инициативе собрали 2 млн тенге, чтобы помочь приобрести протезы. Теперь к праздничным датам, к началу школьного сезона и просто в течение года приезжают к нему домой с подарками.

— Конечно, было страшно пережить такое. Тем более, пострадал напарник, я сам чудом уцелел. Но рядом были коллеги, которые поддерживали, и психолог постоянно оказывал помощь, — вспоминает Диас Зангин, работавший в тот день в одном наряде с Дамиром.

Для самого пострадавшего поддержка не ограничилась материальной помощью. Регулярное внимание со стороны коллег и работа психолога помогли ему и семье пройти через переломный период, когда требовалось заново учиться жить.

Психологическая служба: диагностика, сопровождение и профилактика выгорания

Такие примеры поддержки не единичны. Чтобы сотрудники справлялись со стрессом, в департаменте выстроена целая система. Психологическая устойчивость — такой же элемент профессиональной пригодности, как знание закона и физическая подготовка, говорят здесь.

— В департаменте полиции ВКО действуют восемь кабинетов психологов, пять кабинетов разгрузки и специализированный тренинговый класс. Только за II квартал 2025 года проведено 394 индивидуальные консультации, более 70 коррекционных сессий. Психологическую диагностику прошли 410 сотрудников — случаев, требующих вмешательства психиатра, не выявлено. Психологи ведут работу с выгоранием, тревожностью, последствиями стресса. Используют такие современные методы, как техники мышечной релаксации, психотехнологии — в том числе майнд-машины, «Мультипсихометр», организуют тренинги по эмоциональной устойчивости, — отметил заместитель начальника ДП ВКО по кадровой работе Серик Манапов.

Отдельный блок — регулярные занятия для личного состава. За тот же квартал проведено 36 тренингов и лекций для 717 сотрудников по темам стрессоустойчивости, эмоциональной регуляции, профилактики выгорания.

— Наша ключевая задача в органах внутренних дел — предотвращать «эмоциональное ожесточение», которое может возникнуть у сотрудников. Ведь они ежедневно сталкиваются с этой самой жестокостью, видят насилие, смерть. Мы учим не избегать эмоций, а осознавать и проживать их — профессионально, экологично, без разрушения себя или других. Это помогает снизить уровень внутреннего напряжения, которое может проявляться через агрессию или зависимость. Сильный — это не тот, кто ничего не чувствует, а тот, кто умеет управлять собой, оставаясь живым человеком, — поясняют психологи ДП ВКО.

Для молодых полицейских первый год службы — под особым вниманием. Каждый новичок входит в группы психологического и динамического наблюдения, за ним закрепляют наставника.

— Если у подопечного проступок — дисциплинарная ответственность может коснуться и наставника. А психологи же работают не только с новобранцем. Они ежеквартально посещают семьи сотрудников: беседуют с супругами, родителями, объясняют график и особенности службы. Не каждый готов мириться с ночными сменами, внезапными вызовами, усилениями вне графика. Поэтому помощь нужна и близким, — рассказала старший инспектор управления по работе с личным составом ДП ВКО Акбота Нурмухамбетова.

Есть и специальная поддержка для тех, кто пережил тяжёлые события — смерть близкого, развод или серьёзный кризис. В течение года такие сотрудники находятся под повышенным вниманием специалистов: регулярные беседы, профилактика срывов, отслеживание признаков выгорания и депрессии.

Так было и в случае с Куанышем Таныбаевым. Его супруга 3 года назад скончалась от рака головного мозга, у него на руках остались пятеро детей, младшему — всего год. Чтобы облегчить нагрузку, коллеги перевели его из батальона в дежурную часть, где график «сутки через трое» позволял больше времени проводить с семьёй, а психологи были на связи постоянно.

— Я уже больше 18 лет работаю в полиции — это как второй дом. Здесь все, как родные. Когда случилось горе, помощь была настоящая: пришёл психолог, разговаривал не только со мной, но и с детьми, проверял, нет ли у них травмы, нужен ли детский специалист. Особенно тяжело пришлось старшей, ей тогда было 15 лет. Теперь она учится на гранте в Астане в Казахском университете технологии и бизнеса, окончила первый курс. Вторая дочка пошла в 9-й класс и тоже мечтает поступать в столичный колледж. За всё это время я почувствовал — поддержка есть. Семью также не забывают, всегда посещают, приходят с подарками для детей, — благодарен коллегам Куаныш Таныбаев.

Такие истории показывают: внутри системы умеют поддерживать и помогать. Но, чтобы доверие к сотрудникам было устойчивым, оно формируется ещё на этапе отбора.

«Входной фильтр»: психиатр, психолог и полиграф

Сама система профилактики начинается ещё до приёма на службу. В полицию не берут случайных людей — кандидаты проходят жёсткий «фильтр», который включает в себя обязательный медосмотр, консультации у психолога и психиатра, плюс тесты в психофизиологической лаборатории.

— Помимо этого, на детекторе лжи оцениваются факторы риска — алкоголизм, наркомания, игромания, коррупционные связи, контакты с криминальной средой. Выявляются эпизоды запоев, случаи употребления наркотиков. При продвижении по службе и при служебных расследованиях также применяется эта методика, — делится полиграфолог ДП ВКО Альмира Ермагамбетова.

Семейный анамнез — не приговор, но и не пустая графа.

— Если в семье кандидата были случаи алкоголизма или суицидального поведения, это учитывается. Научно доказано, что часть деструктивных проявлений имеет наследственную компоненту. Это не решающий фактор, но его видят и оценивают. Перед получением табельного оружия 100% сотрудников проходят психологическое тестирование; психолог может вынести заключение: «пока не готов». Есть и ментальная подготовка к применению оружия — просто так его не выдадут, — добавляет собеседница.

Ещё одна чувствительная тема — «тайные» консультации у психиатров и наркологов.

— Открыто обращаться к психологу в системе можно, это поощряется. Но скрывать острые состояния недопустимо — полиграф такие эпизоды может отразить, — подчёркивает специалист.

Физическая подготовка и медицина: от ИМТ до «10 тысяч шагов»

Но психологическая устойчивость — лишь одна сторона профессиональной готовности. Вторая, не менее важная — физическое здоровье. Служба предполагает ночные смены, непредсказуемый график, высокие нагрузки, и здесь система профилактики строится также чётко. В полиции Восточного Казахстана физическая нагрузка — часть обязательной программы.

— Два раза в неделю занятия по физподготовке проходят у всех сотрудников — вплоть до начальника департамента. Ежегодно личный состав проходит медицинские осмотры, в том числе проверку индекса массы тела. Если показатели выходят за норму — врач нашего госпиталя вместе с инструктором составляет индивидуальный план занятий, — сообщил начальник отдела управления специальной и профессиональной подготовки ДП ВКО Дамир Бегешов.

Параллельно внедряется культура повседневной активности. В этом году в подразделениях прошла акция «10 тысяч шагов», которая длилась с января по июль. Сотрудники ежедневно фиксировали показатели, отчёты собирались по всем территориальным подразделениям. Параллельно проводили тимбилдинги и турниры по футболу, волейболу, футзалу.

— Есть ежемесячный контроль веса, мы отслеживаем динамику. Издержки профессии — ночные смены, недосып — мы учитываем и корректируем нагрузку. На практике вес никому работу не осложнил, но профилактика лишнего веса — постоянная тема бесед с врачами, — отмечает Дамир Бегешов.

Для кого-то такие инициативы становятся переломными. Так, сотрудник одной из районных патрульных служб за время акции «10 тысяч шагов» сбросил почти 7 килограммов.

— Сначала шагал ради отчёта, потом втянулся. Даже семья подключилась — вечером вместе выходили гулять. Сейчас держу форму, легче переносить ночные смены, — рассказывает он.

Физподготовка — не формальность и не разовое мероприятие. На тренировках можно увидеть, как в одном зале рядом занимаются и патрульные, и руководители подразделений.

— Когда генерал выходит на занятия вместе со всеми, это сильно мотивирует личный состав. Ты понимаешь: требования едины, пример задают сверху, — говорят в управлении спецподготовки.

Алкоголь и дисциплина: «на работе — ноль компромиссов»

Здоровье и физическая форма — лишь часть профессиональной пригодности. Важен и образ жизни. А здесь в обществе до сих пор живёт стереотип: «полицейские много пьют». Он уходит корнями в 90-е годы и закрепился в массовом сознании благодаря фильмам и сериалам, считают в ведомстве.

— В 90-е годы сложился клишированный образ — все полицейские употребляют много алкоголя. И этот образ живёт до сих пор, хотя реальность давно изменилась. Сегодняшняя молодёжь — совсем другая: большинство осознанно отказываются от спиртного, осознанно выбирают профессию. У нас нет кризиса, как в 90-е, люди идут в полицию не потому, что нет других вариантов, а потому что хотят работать. И мы сами боремся за то, чтобы привлечь новых сотрудников, — разъясняет заместитель начальника ДП ВКО Серик Манапов.

Но при этом правила внутри системы остаются жёсткими.

— Алкоголиков у нас нет, но факты употребления, конечно, бывают — не на работе. На рабочих местах, в кабинетах следователей и оперативников стоят камеры, записи хранятся месяц. Появление на службе в состоянии похмелья, употребление спиртного на рабочем месте, а также управление автомобилем в нетрезвом виде даже в выходной день — всё это ведёт к немедленному увольнению. Контроль ведётся и вне службы: патрули мониторят увеселительные заведения. Но мы понимаем: сотрудники — обычные люди. Если в свободное время человек сидит в кафе и не садится за руль — это его право, — говорит Дамир Бегешов.

Работу с факторами риска ведут и психологи. Их задача — не только «гасить» последствия, но и предотвращать их.

— Мы проводим групповые тренинги, развиваем у сотрудников навыки эмоциональной саморегуляции, учим справляться со стрессом. Главная цель — чтобы тяжёлые эпизоды службы не толкали человека в запой и не превращали эмоции в деструктивное поведение, — отмечают специалисты департамента.

Поведенческие «сигналы» тоже отслеживаются. Если сотрудник стал системно опаздывать, часто уходить на больничные — это фактор риска.

— То есть, не удастся скрыть, если вдруг человек начал пить. Часто уходит на больничный — смотрим почему. Или вдруг не выходит на службу — тоже проверяем. Незаконное отсутствие на работе более трёх часов — уже однократное грубое нарушение дисциплины, за которое могут уволить, — делится старший инспектор управления по работе с личным составом ДП ВКО Акбота Нурмухамбетова.

При этом действует принцип «предварительной профилактики»: по тяжёлым проступкам собирается комиссия, разбирают обстоятельства. Если причины уважительные, учитывают — дисциплинарное взыскание возможно без увольнения, иногда — понижение в должности или звании. Переработки контролируются: после усилений и крупных мероприятий дают отдых. Хотя бывают периоды, когда полицейские спят всего по несколько часов — специфика службы.

Имидж под прицелом: как видят полицию в обществе

Законы внутри системы строги: контроль за здоровьем, дисциплиной и образом жизни ведётся ежедневно. Но каким бы жёстким ни был порядок, за пределами ведомства полицейский всё равно сталкивается с другим испытанием — восприятием общества. Именно здесь возникает противоречие: внутри службы — жёсткий регламент, ответственность за каждый шаг, но и снаружи — часто недоверие и критика.

— Почему общество не всегда считает полицейского защитником? С психологической точки зрения, полицейский — фигура власти, вызывающая амбивалентные чувства. С одной стороны — защита, с другой — страх наказания. Граждане не видят тяжёлой и опасной части работы, остающейся за кадром: спасённые жизни, предотвращённые преступления, работа в риске. А именно в этом проявляется настоящая защитная функция, — поясняет Серик Манапов.

Не секрет, что имидж во многом формируют дорожные полицейские — они чаще других контактируют с гражданами. И отрицательное мнение нередко рождается даже не из конкретных действий, а из самого факта контроля.

— Когда останавливаешь машину, часто слышишь недовольство, скепсис. Но, если объяснишь, почему остановка нужна — люди реагируют спокойно. Есть и позитив: когда спасаем человека, возвращаем потерявшегося ребёнка или предотвращаем ДТП, жители благодарят. В такие моменты понимаешь, зачем мы здесь. Но обычный водитель на дороге видит только остановку, пробку и формальность, — делится наблюдением один из сотрудников патрульной службы.

Здесь же — чувствительная тема коррупции. В департаменте подчёркивают: контроль за этим фактором усиливается. А случаи отказа от «решения проблемы на месте» — не исключение, а норма.

— Полиция — это зеркало народа. У знакомого был случай в Германии: он растерялся на дороге, выехал на встречку. Полицейские остановили, спокойно объяснили, как правильно ехать, и отпустили без наказания. У нас же, если сотрудник поступит также — люди рядом сразу заподозрят взятку и начнут возмущаться. Поэтому менять нужно не только сознание полицейских, но и общественные привычки. Контроль в этой сфере мы усиливаем, — рассказывает Серик Манапов.

Менять приходится и сознание самих сотрудников, и привычки общества — это процесс, который уже идёт. Внутри МВД ведётся мониторинг доверия, делаются срезы по регионам, фиксируется рост положительных оценок. Но доверие формируется не только цифрами и опросами. Чаще всего оно рождается там, где полицейский остаётся один на один с риском — и делает выбор в пользу других.

Цена службы: герои рядом

Системная работа органов внутренних дел редко становится «вирусной» в сети, а вот драматичный эпизод или негативный опыт общения — разлетаются моментально. Почему так происходит? Потому что человеку в гневе проще поделиться эмоцией. Люди часто не видят тяжёлую, опасную часть работы сотрудника. Но именно там, за пределами камер, чаще всего и проявляется его роль защитника.

— Положительных историй десятки — ежедневно. То с мостов снимаем людей, предотвращаем попытки суицида, то ищем и находим пропавших, или же были случаи, когда обнаружив пожар, именно полицейские первыми приходили на помощь, выносили пострадавших из огня. Буквально на днях участковый спас девушку, которая хотела спрыгнуть с балкона. Летом наши ребята вытащили из реки женщину с ребёнком, рискуя жизнью. В метель патрульные спасали замерзающих из заглохших машин на трассах. Недавно регулировщик в проливной дождь спокойно держал поток — это сняли случайные прохожие на видео, и сотни комментариев были о выдержке и профессионализме нашего сотрудника. Для нас это будни, но для людей — знак, что рядом есть тот, кто поможет, — говорит Манапов.

Эти «тихие подвиги» редко попадают на первые полосы. Но именно они формируют культуру службы, внутреннюю гордость и чувство профессионального братства. В истории полиции ВКО немало таких примеров. За годы независимости здесь при исполнении погибли 29 сотрудников. Их имена звучат на встречах с молодыми, чтобы у новичков не оставалось иллюзий: форма априори предполагает готовность рискнуть собой.

— И риск — это не только остановить преступника с оружием. Один из наших героев — посмертно награждённый Президентом орденом Айбын II степени, капитан полиции Жалелхан Мурымбаев. Зимой 2001 года в суровую метель он возвращался из командировки в Усть-Каменогорск, когда поступил вызов: на участке дороги между Жарминским и Кокпектинским районами застряла машина с пожилыми людьми. Не колеблясь, офицер направился на помощь. С трудом добравшись до места, Жалелхан пересадил замёрзших пассажиров в свой служебный автомобиль, но для него самого места уже не нашлось. Он пешком пошёл к ближайшему аулу. Но стихия оказалась сильнее. 33-летний офицер погиб, но спасённые выжили. Когда слышишь о таких людях, понимаешь: это не просто работа. Это готовность идти до конца ради жизни других, — отмечают в департаменте.

В селе Аксуат, где работал Жалелхан Мурымбаев, его именем назван школьный класс, а сослуживцы всегда рассказывают о нём молодым коллегам. И, как подчеркивают сами сотрудники, именно такие истории помогают формировать правильное представление о профессии: не мифы о «карателях» или «бюрократах», а реальные поступки, ценой которых порой становится жизнь. Всего в Казахстане за годы Независимости погибли более 800 полицейских. А героизм карагандинского полицейского Кайрата Жумабекова, спасшего 130 детей, увековечен в фильме.

За формой — живые люди

Сегодня в департаменте полиции Восточного Казахстана служат больше трёх тысяч человек. Каждый день им приходится принимать решения в условиях стресса, иногда рисковать, сталкиваться с критикой общества и непредсказуемыми ситуациями. Система поддержки — тренинги, психологическая помощь, внимание к семьям, профилактика выгорания — помогает удерживать баланс, но никто не обещает, что путь будет лёгким.

Именно сочетание дисциплины, заботы о себе и взаимоподдержки формирует команду, которая умеет действовать, несмотря на усталость и давление обстоятельств. За каждой формой — живые люди, которые учатся сохранять человечность даже в непростых условиях. И это, как подчеркивают в департаменте, одна из самых сложных, но и самых важных частей работы.

