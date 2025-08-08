РУ
телерадиокомплекс президента РК
    В Казахстане количество преступлений сократилось на 9 тысяч с начала года

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа Закона и Порядка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    л
    Фото: Акорда

    Президент был ознакомлен с ходом исполнения его поручений, данных на расширенной Коллегии правоохранительных органов.

    Главе государства доложено, что в результате принятых комплексных мер за 7 месяцев 2025 года в стране количество преступлений сократилось на 9 тысяч. Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, включая такие опасные, как убийства, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство. Улучшена их раскрываемость.

    Ликвидированы 146 особо опасных преступных групп, причастных тяжким и особо тяжким преступлениям.

    По всем уголовным делам, находящимся в производстве полиции, гражданам возмещен ущерб на сумму более 28 млрд тенге.

    Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников. За отчетный период задержано 956 разыскиваемых лиц, 24 из них экстрадированы в Казахстан из-за рубежа. Установлено местонахождение 600 без вести пропавших лиц, в том числе 125 несовершеннолетних.

    По линии противодействия интернет-мошенничеству ликвидированы 6 call-центров, заблокированы 67 млн фрод-звонков и свыше 3 тысяч мошеннических сайтов. Пресечен вывод мошенниками 2,8 млрд тенге.

    Не допущено в оборот более 11 тонн наркотиков, заблокировано 19,5 тыс. наркосайтов.

    Президент был также проинформирован о мерах по профилактике преступлений в состоянии опьянения, повышению кадрового потенциала, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

    МВД РК Акорда Ержан Саденов
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
