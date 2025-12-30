МВД обратилось к казахстанцам из-за жалоб на штрафы на трассах под Астаной

В связи с этим Министерство внутренних дел призывает водителей строго соблюдать временные ограничения.

Граждане направили множество обращений по поводу административных штрафов за несоблюдение ограничений скорости на трассах Астана — Щучинск и Астана — Темиртау.

В этой связи МВД напоминает: дорожные информационные табло за пределами города являются полноценными электронными знаками в соответствии с законодательством, на которых указывается знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Они отображают актуальные ограничения скорости в зависимости от погодных условий — туман, гололед, сильный дождь, а также при проведении дорожных работ или в случае ДТП. Ограничения, указанные на табло, обязательны к соблюдению.

— Основной источник информации на трассе это дорожные знаки, указанные на табло, поэтому просим внимательно их отслеживать. Временные ограничения скорости вводятся для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Нарушения фиксируются автоматическими камерами, работающими круглосуточно и в любую погоду. Главная цель введения временных ограничений скорости — сохранение жизни и здоровья граждан. МВД призывает всех водителей ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, учитывать погодные условия, следить за дорожными знаками и своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки. Берегите себя и своих близких, — отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.

Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.