    12:52, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение открыли на трассах в двух регионах Казахстана

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Движение на ряде казахстанских трасс ограничено из-за непогоды
    Фото: Pexels

    29 декабря 2025 года в 12:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Мангистауская область:

    • на участке автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 210-632 (уч. гр. Атырауской области — с. Шетпе).

    Атырауская область:

    • на участке автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 130-210 (уч. п. Кульсары — гр. Мангистауской обл.).

    Напомним, по данным синоптиков, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается снег, метель, на северо-западе страны — сильный снег, на западе, юге, юго-востоке — осадки (дождь, снег).

    Наталья Мосунова
    Автор
