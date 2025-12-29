Движение открыли на трассах в двух регионах Казахстана

29 декабря 2025 года в 12:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Мангистауская область:

на участке автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 210-632 (уч. гр. Атырауской области — с. Шетпе).

Атырауская область:

на участке автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 130-210 (уч. п. Кульсары — гр. Мангистауской обл.).

Напомним, по данным синоптиков, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается снег, метель, на северо-западе страны — сильный снег, на западе, юге, юго-востоке — осадки (дождь, снег).