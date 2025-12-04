РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:15, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    За брак платить не будут: суд области Абай отказал подрядчику в 48,8 млн тенге

    Суд области Абай отказал подрядной организации во взыскании 48,8 млн тенге за ремонт республиканской дороги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды
    Фото: pixabay

    Причина — работы не были приняты заказчиком из-за выявленных нарушений.

    Речь идет о контракте на сумму почти 1 млрд тенге. Подрядчик настаивал, что часть работ все же была выполнена и должна быть оплачена. Однако суд установил: акты выполненных работ заказчик не подписал, а лабораторные исследования Национального центра качества дорожных активов подтвердили наличие недостатков.

    — Проверка качества проводится до подписания актов. В их отсутствие работы считаются невыполненными, — отметили в суде.

    Предоставленная подрядчиком экспертиза, выполненная спустя время после ремонта, также не была принята.

    — Экспертиза, проведенная после длительной эксплуатации участка дороги, не может достоверно отражать состояние работ на момент их выполнения, — пояснили специалисты.

    Апелляционная коллегия оставила решение без изменений. В суде подчеркнули, что речь идет об объекте, напрямую связанном с безопасностью людей, поэтому требования к качеству дорожных работ остаются жесткими.

    Ранее сообщалось, что свыше 280 нарушений качества выявлено на дорогах Костанайской области.

    Теги:
    Суды Область Абай Ремонт дорог
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают