За брак платить не будут: суд области Абай отказал подрядчику в 48,8 млн тенге

Причина — работы не были приняты заказчиком из-за выявленных нарушений.

Речь идет о контракте на сумму почти 1 млрд тенге. Подрядчик настаивал, что часть работ все же была выполнена и должна быть оплачена. Однако суд установил: акты выполненных работ заказчик не подписал, а лабораторные исследования Национального центра качества дорожных активов подтвердили наличие недостатков.

— Проверка качества проводится до подписания актов. В их отсутствие работы считаются невыполненными, — отметили в суде.

Предоставленная подрядчиком экспертиза, выполненная спустя время после ремонта, также не была принята.

— Экспертиза, проведенная после длительной эксплуатации участка дороги, не может достоверно отражать состояние работ на момент их выполнения, — пояснили специалисты.

Апелляционная коллегия оставила решение без изменений. В суде подчеркнули, что речь идет об объекте, напрямую связанном с безопасностью людей, поэтому требования к качеству дорожных работ остаются жесткими.

