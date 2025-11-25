Свыше 280 нарушений качества выявлено на дорогах Костанайской области

Об этом сообщили в региональном филиале Национального центра качества дорожных активов. По данным ведомства, основная часть замечаний связана с несоответствием дорожно-строительных материалов: из 2241 лабораторной пробы 387 не прошли нормативы.

Это привело к повторным работам подрядчиков за собственный счет — объем устранений превысил 340 млн тенге.

— Наш центр проводит проверки не только республиканских дорог, но и дорог областного, районного и городского значения. Также проводим диагностику дорожного покрытия. Все выявленные дефекты фиксируются, подрядчику устанавливаются сроки на устранение. Если работы не выполнены, направляем письма в управление архитектуры и градостроительства для принятия мер, — сообщил директор филиала Абылайхан Алшинбаев.

Наиболее распространенные нарушения касаются:

несоответствия коэффициента уплотнения;



отклонений по геометрическим параметрам;



дефектов на поверхности покрытия.



По данным центра, за последние пять лет подрядные организации устранили выявленные нарушения на сумму почти 1,6 млрд тенге.

Накануне сообщалось, что доля качественных дорог в Актюбинской области вырастет до 82%.